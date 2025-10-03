Τη Δευτέρα (29/9), στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, σημειώθηκε σοβαρό περιστατικό όταν μια δικηγόρος καταγγέλλει ότι δέχθηκε επίθεση από τον αντίδικο της πελάτισσάς της, αμέσως μετά την ολοκλήρωση δίκης για την επιμέλεια ανήλικου παιδιού.

Η Ζωή Σπυροπούλου, μιλώντας στην ΕΡΤ, περιέγραψε ότι ο αντίδικος την προσέγγισε μόλις αποχωρούσε μαζί με την πελάτισσά της και άρχισε «να την εξυβρίζει με χυδαίες εκφράσεις». Στη συνέχεια, της κατάφερε χαστούκι στο πρόσωπο, γροθιά στο πίσω μέρος του κεφαλιού και φέρεται να τη χτύπησε και με την παλάμη στο πάνω μέρος του κεφαλιού.

Οι παρευρισκόμενοι παρενέβησαν άμεσα, ενώ στο σημείο κλήθηκαν αστυνομία και ΕΚΑΒ.

Η δικηγόρος υπογράμμισε την επικινδυνότητα της επίθεσης και ευχαρίστησε τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και τον πρόεδρό του για τη στήριξη. Όπως δήλωσε: «Δεν έπαθα ανήκεστο βλάβη, όμως έπαθα μια επικίνδυνη σωματική βλάβη. Μετά το χτύπημα πήγε να φύγει. Δεν γίνεται εν ώρα εργασίας να δεχόμαστε βία επειδή δεν αρέσει ο τρόπος με τον οποίο υπερασπιζόμαστε τους εντολείς μας».

Η δικηγόρος υπέβαλε μήνυση και ο άνδρας συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.