Ανατριχίλα προκαλεί η άγρια επίθεση που δέχθηκαν από τον ιδιοκτήτη του σπιτιού που νοικιάζουν ο 44χρονος τραυματίας και η 35χρονη έγκυος σύζυγός του, οι οποίοι περιέγραψαν στο MEGA όσα βίωσαν οι ίδιοι και οι ηλικιωμένοι γονείς του άνδρα που έζησαν την άγρια επίθεση στο σπίτι της Άνοιξης.

Το ζευγάρι περιέγραψε τις σκηνές που εκτυλίχθηκαν στο διαμέρισμα και τη βαρβαρότητα των δραστών που κρατούσαν -όπως λένε- μαχαίρια και ρόπαλα. Ο 44χρονος τραυματίστηκε μαζί με τους γονείς του, ενώ η έγκυος απέφυγε τα χειρότερα, καθώς κατάφερε να κρυφτεί, ωστόσο είναι ακόμα σοκαρισμένη. «Απλώς φοβήθηκα με το σκηνικό που έγινε. Δεν είπε κάτι (σ.σ. ο δράστης), μπήκε μέσα και άρχισε να πηγαίνει στον Γιάννη κατευθείαν. Ο ένας κρατούσε το μαχαίρι, ο ιδιοκτήτης δηλαδή, και ο άλλος κρατούσε το ξύλο» είπε.

Αιτία της επίθεσης ήταν -όπως διαπιστώθηκε- τα απλήρωτα ενοίκια. Τα θύματα ήταν αδύνατον να αντιδράσουν. Όπως είπαν, μέσα στο σπίτι εισέβαλε ο γιος του ιδιοκτήτη με έναν αλλοδαπό, ενώ το τρίτο άτομο που ήταν μαζί τους, παρέμεινε εκτός, πιθανότατα σε ρόλο τσιλιαδόρου. «Είχε φύγει (ο σύζυγός μου), είχε μπει στο άλλο δωμάτιο, προσπαθούσε να τους αποφύγει, σπάσανε την πόρτα, μπήκανε μετά, τον βρήκανε στο άλλο το δωμάτιο» περιέγραψε η 35χρονη. «Μαζί ήμασταν (με τους ηλικιωμένους) στην κουζίνα. Εγώ έφυγα πρώτη και μίλησα με κάτι γείτονες εκεί δίπλα και κάλεσα την Αστυνομία» πρόσθεσε.

Ο σύζυγος της εγκύου έμεινε πίσω και δέχτηκε, όπως αναφέρει, χτύπημα από μαχαίρι. Ο ίδιος πλέον ανησυχεί για τους ηλικιωμένους γονείς του, που τραυματίστηκαν πιο σοβαρά από εκείνον. «Να μιλήσουμε με ποιον; Με αυτόν τον άνθρωπο; Αυτά στο δικαστήριο και από εκεί πέρα ό,τι βγάλει το δικαστήριο. Θα τα βρούμε ό, τι και να χρωστάω και 100.000 να χρωστούσα, έρχεται να με σκοτώσει; Η κοπέλα μου είναι έγκυος. Μόνο το σοκ που πήρε η κοπέλα, τι να σας πω;Σοκ έχει πάθει. Αυτή τη στιγμή εγώ δεν μπορώ να πάω στη δουλειά μου, πονάνε τα πόδια μου», είπε ο 44χρονος μιλώντας στην εκπομπή Live News.

Το ζευγάρι είχε επισκεφθεί τους γονείς του 44χρονου και βρέθηκε παγιδευμένο. Οι δυο τους είναι τραγουδιστές και κατά διαστήματα ανεβάζουν βίντεο στα social media. Λένε, ότι ποτέ δεν πίστευαν, πως βρεθούν αντιμέτωποι με μια τέτοια κατάσταση. Οι γονείς του 44χρονου βρίσκονταν διαρκώς δίπλα τους και τους καμάρωναν. Προσπαθούσαν να είναι πάντα συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. «Εγώ δεν γνωρίζω παραπέρα τι χρωστάνε, γιατί εγώ δεν έμενα μόνιμα στο σπίτι, οπότε δεν μπορώ να ξέρω», είπε η 35χρονη.

«Του είχα βάλει και στον λογαριασμό του λεφτά εγώ»

Όπως αποκάλυψε η εκπομπή του MEGA, τα χρωστούμενα ενοίκια ήταν περίπου 4.000 ευρώ. Από το 2021 μέχρι και τον Απρίλιο του 2023 οι πληρωμές τους γίνονταν κανονικά, όμως στις αρχές του 2024 καταβλήθηκαν 520 ευρώ αντί για τα 820 ευρώ που προέβλεπε η συμφωνία. «Αυτά τα μείον 350 ευρώ είναι από κάτι air condition, ένα air condition που είχαν βάλει εκεί πέρα του σπιτιού και τα βρήκαμε μεταξύ μας τα λεφτά. Του είχα βάλει και στον λογαριασμό του (του ιδιοκτήτη) λεφτά εγώ», είπε ο 44χρονος.

Ο 86χρονος πατέρας και η 74χρονη σύζυγός του τραυματίστηκαν πιο σοβαρά και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Η ηλικιωμένη μάλιστα αναμένεται να υποβληθεί εντός της ημέρας σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι της. «Το θέμα είναι, ότι επιτέθηκε να με σκοτώσει. Αυτό που έγινε, έγινε», είπε ο 44χρονος. Ο γιος του ιδιοκτήτη συνελήφθη μετά την επίθεση και χθες αφέθηκε ελεύθερος. Οι δύο πλευρές έχουν ήδη δώσει ραντεβού στα δικαστήρια, με την Αστυνομία να προσπαθεί να φωτίσει κάθε πτυχή της επίθεσης.

«Πάντα υπήρχαν οικονομικές ατασθαλίες, το θέμα μου δεν ήταν οικονομικό»

Ο 31χρονος δράστης δίνει την δική του εκδοχή και μιλώντας στην εκπομπή του MEGA είπε, ότι από το 2021 που το ηλικιωμένο ζευγάρι νοίκιαζε το σπίτι «πάντοτε υπήρχαν ατασθαλίες, απλά το θέμα μου δεν ήταν οικονομικό, με έχετε βγάλει ότι για ένα χιλιάρικο τώρα θα έκανα εγώ τέτοια πράγματα, που δεν θα έκανα γενικά τέτοια πράγματα στη ζωή μου. Είναι θέματα κοινής λογικής, αν είχα διαπράξει τα πράγματα που λένε, θα ήμουν ελεύθερος όντως;».

Ερωτηθείς αν ο ίδιος επιτέθηκε ή του επιτεθήκανε, όπως αφήνει ο ίδιος να εννοηθεί, είπε ότι «ε, αυτό σας λέω τώρα, δεν θα σας πω τι έγινε, δεν θα σας αναλύσω κάτι, αλλά θα σας πω μόνο αυτό, εγώ είμαι έξω, ταλαιπωρήθηκα χωρίς λόγο, τέλος πάντων δεν πειράζει, αλλά η αλήθεια δεν βγαίνει πάντα στο φως; Εγώ είμαι έξω. Πάντα μιλάω με δεδομένα γεγονότα, ότι λέω μπορώ να το αποδεικνύω».

«Πήγα και έκανα μια σύσταση στην αστυνομία»

Στην εκπομπή του MEGA μίλησε και η πρώην σύντροφος του δράστη της επίθεσης και γιου του ιδιοκτήτη του σπιτιού, η οποία είπε ότι και η ίδια είναι σε σοκ και δεν γνώριζε τα όσα έγιναν. Ερωτηθείσα ωστόσο για το ότι και η ίδια είχε απευθυνθεί στο παρελθόν στην Αστυνομία και αν ο 31χρονος ήταν επιθετικός, είπε: «Όχι, επιθετικός να κάνει κάτι, όπως ξυλοδαρμό ή κάτι, προφανώς αυτό ούτε για αστείο, έτσι; Ότι, εντάξει, είχαμε κάποια θέματα ζήλιας και τα λοιπά, αυτό ναι. Αλλά να εκδηλώσει επιθετικότητα απέναντί μου, θα τον είχα κυνηγήσει εγώ. Πήγα και έκανα μια σύσταση στην Αστυνομία».

Για τους ανθρώπους που νοίκιαζαν το σπίτι, είπε ότι δεν τους έχει δει ποτέ από κοντά κι ότι η ίδια γνώριζε, όπως ανέφερε, ότι δεν πλήρωναν τα ενοίκια για αρκετό χρονικό διάστημα.