Ένα νέο, πρόσκαιρο κύμα κακοκαιρίας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες, την πτώση της θερμοκρασίας, αλλά και τους ισχυρούς βοριάδες, θα κάνει την εμφάνιση του την Δευτέρα (6/10) στην χώρα μας και θα διαρκέσει μέχρι και την Τρίτη σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του MEGA, Γιάννη Καλλιάνο.

«Ουσιαστικά από σήμερα και στη συνέχεια, το κύμα της κακοκαιρίας που έδωσε πολλά χιλιοστά βροχής, θα μας αποχαιρετήσει. Όμως, ενώ τις επόμενες δύο μέρες (Σάββατο και Κυριακή) θα έχουμε ήπιο καιρό, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, από την Δευτέρα και μέχρι την Τρίτη θα μας προσεγγίσει ένα νέο σύστημα από τα δυτικά, το οποίο δεν θα είναι τόσο δυνατό, όσο αυτό που ζήσαμε τις προηγούμενες ημέρες, όμως θα δώσει ισχυρές βροχοπτώσεις και στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά, αλλά και στις περισσότερες περιοχές του Αιγαίου» είπε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Καλλιάνος.

Η κακοκαιρία των τελευταίων 24ωρων έπληξε με μεγάλα ύψη βροχής, κυρίως περιοχές της Μακεδονίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo, το μεγαλύτερο ύψος βροχής έως το πρωί της Παρασκευής (3/10) καταγράφηκε στο Παρανέστι Δράμας (90 χιλιοστά) και ακολουθούν με περισσότερα από 60 χιλιοστά ο Ζυγός Καβάλας, το Στρατώνι Χαλκιδικής και το Οχυρό Νευροκοπίου.

Στην Κατοχή και στο Αιτωλικό Αιτωλοακαρνανίας οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους, καθώς φρεάτια υπερχείλισαν και πολλά σπίτια και καταστήματα πλημμύρισαν. Δώδεκα κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και καθαρισμούς φρεατίων δέχτηκε σε διάστημα μιας ώρας η Πυροσβεστική στην Καλαμάτα, ενώ και στη Χαλκίδα η ισχυρή νεροποντή τη νύχτα, που είχε μεγάλη διάρκεια, προκάλεσε προβλήματα στους δρόμους, ενώ το κυνοκομείο της πόλης γέμισε από νερά, φερτά υλικά και λάσπη.