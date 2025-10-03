Οργή έχει προκαλέσει στη Μαγνησία η απόφαση του ΕΛΓΑ να απαιτήσει την επιστροφή μέρους των ποσών που είχαν δοθεί ως προκαταβολές αποζημιώσεων σε αγρότες και κτηνοτρόφους, οι οποίοι επλήγησαν αρχικά από τις καταστροφικές φωτιές του Ιουλίου του 2023 και στη συνέχεια από τη θεομηνία «Ντάνιελ» τον Σεπτέμβριο του 2023.

Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, από χθες δεκάδες παραγωγοί της περιοχής έχουν ήδη λάβει ειδοποιήσεις από τον ΕΛΓΑ, ότι πρέπει να επιστρέψουν ποσά από 2.500 έως και 20.000 ευρώ, ενώ ήδη έχει προχωρήσει στη βεβαίωση των ποσών αυτών στην ΑΑΔΕ, ώστε να εισπραχθούν ως… οφειλές προς το Δημόσιο. Την ώρα που οι πληγέντες περίμεναν να πληρωθούν το υπόλοιπο 50% αυτών των αποζημιώσεων, ο ΕΛΓΑ που τώρα ολοκλήρωσε τη διασταύρωση των πορισμάτων, ζητάει πίσω τα χρήματα, τα οποία τότε δόθηκαν για να μπορέσουν οι παραγωγοί να σταθούν στα πόδια τους.

Η πρώην πρόεδρος του συλλόγου κτηνοτρόφων Αισωνίας, Χαρούλα Διβάνη, έκανε λόγο για εμπαιγμό και κατήγγειλε τον ΕΛΓΑ, κάνοντας την αποκάλυψη τη βόμβα στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό ASTRA. Οι πληγέντες βρίσκονται κυριολεκτικά στα κάγκελα. «Ακόμα περιμένουμε να ολοκληρωθούν οι αποζημιώσεις για τις ζημιές που πάθαμε και τώρα μας ζητούν να επιστρέψουμε τα λίγα χρήματα που πήραμε ως προκαταβολή», δηλώνουν.

Μέσα σε αυτό το κλίμα οι θιγόμενοι οργανώνονται. Ήδη έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Κυριακή στο πρώην δημαρχείο Αισωνίας, όπου αγρότες και κτηνοτρόφοι που ήδη έχουν λάβει τα «μπιλιετάκια» του ΕΛΓΑ θα λάβουν αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις τους, δίχως να αποκλείονται δυναμικές κινητοποιήσεις και μπλόκα το αμέσως επόμενο διάστημα.