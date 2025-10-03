Τον Νοέμβριο αναμένεται η καταβολή της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης των 250 ευρώ στους συνταξιούχους (500 ευρώ για ζευγάρια) που πληρούν τα ηλικιακά, εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Η διαδικασία θα γίνει αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια από τους ίδιους, ενώ ζευγάρια συνταξιούχων που πληρούν τα κριτήρια θα λάβουν διπλό ποσό, 500 ευρώ. Οι εξαιρέσεις αφορούν κυρίως όσους είναι κάτω των 65 ετών, εργαζόμενους συνταξιούχους ή όσους εισέπραξαν αναδρομικά το 2024.

Πηγές του Υπουργείου Εργασίας μάλιστα αναφέρουν πως γίνεται προσπάθεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ το ετήσιο επίδομα των 250 για ευάλωτους συνταξιούχους και δικαιούχους αναπηρίας να καταβληθεί λίγο νωρίτερα από το τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, στους δικαιούχους. Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε η πληρωμή να γίνει στο τέλος Νοέμβρη.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι της ετήσιας ενίσχυσης

Το ποσό της ενίσχυσης διαμορφώνεται σε 250 ευρώ για μεμονωμένους δικαιούχους και στα 500 ευρώ για ζευγάρια.

Η πληρωμή θα γίνει χωρίς αίτηση ή άλλη ενέργεια από τους ενδιαφερόμενους συνταξιούχους, ενώ δεν απαιτείται η υπογραφή Κοινής Υπουργικής Απόφασης από τα συναρμόδια υπουργεία Εργασίας και Εθνικής Οικονομίας.

Η εν λόγω ετήσια οικονομική ενίσχυση ύψους 250 ευρώ καθαρά – σε μόνιμη βάση- έχει θεσπιστεί για συνταξιούχους, δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων και ανασφάλιστους υπερήλικες. Θα καταβάλλεται μάλιστα έως 30 Νοεμβρίου εκάστου έτους, ξεκινώντας από τον Νοέμβριο του 2025.

Σύμφωνα με τη διάταξη, οι προϋποθέσεις για το επίδομα είναι:

α) Να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους στις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους από το έτος αναφοράς.

β) Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους, ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης, φορολογούμενο και απαλλασσόμενο, πραγματικό και τεκμαρτό, να μην υπερβαίνει για το εκάστοτε προηγούμενο φορολογικό έτος το ποσό των 14.000 ευρώ για τον άγαμο και των 26.000 ευρώ για τον έγγαμο ή για το μέρος συμφώνου συμβίωσης

γ) Το σύνολο της αξίας της ακίνητης περιουσίας υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων τέκνων να μην υπερβαίνει, με βάση την πράξη διοικητικού προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) εκάστου έτους αναφοράς, το ποσό των 200.000 ευρώ για τον άγαμο και των 300.000 ευρώ για τον έγγαμο ή για το μέρος συμφώνου συμβίωσης.

Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται επίσης:

Στους συνταξιούχους του e-ΕΦΚΑ, στους οποίους καταβλήθηκε κύρια σύνταξη αναπηρίας κατά τον μήνα Σεπτέμβριο εκάστου έτους αναφοράς.

– Στους δικαιούχους:

– σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων του Ν. 1296/1982 (Α’ 128),

– επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερήλικων του άρθρου 93 του Ν. 4387/2016,

– των προνοιακών παροχών σε χρήμα της περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 4520/2018 (Α’ 30), περί παροχών και υπηρεσιών, οι οποίες χορηγούνται από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) σε άτομα με αναπηρία,

– του επιδόματος απολύτου αναπηρίας για συνταξιούχους του πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (πρώην ΟΓΑ) που λαμβάνουν μόνο τη βασική σύνταξη του πρώην ΟΓΑ, αν έχουν εφ’ όρου ζωής ποσοστό αναπηρίας 100%, της παρ. 2 του άρθρου 4 του ΠΔ 334/1988 (Α’ 154), περί ποσοστού αναπηρίας,

– του επιδόματος νόσου και ανικανότητας των συνταξιούχων του Δημοσίου, του άρθρου 54 του ΠΔ 169/2007 (Α’ 210),

– του εξωιδρυματικού επιδόματος του άρθρου 42 του Ν. 1140/1981 (Α’ 68), τα οποία επιδόματα των υποπερ. βδ’, βε’ και βστ’ χορηγούνται από τον e-ΕΦΚΑ και

– των επιδομάτων των άρθρων 54Α του ΠΔ 169/2007 (Α΄210), 100 έως 103 του ΠΔ 168/2007 (Α’ 209), τα οποία καταβάλλονται από το Δημόσιο.

– Στα άτομα με αναπηρία που κρίνεται ότι δικαιούνται αναδρομικής καταβολής της προνοιακής παροχής σε χρήμα της υποπερ. βγ) της περ. β) για τον μήνα Νοέμβριο εκάστου έτους αναφοράς, μετά την τακτική καταβολή της μηνιαίας προνοιακής παροχής του μήνα αυτού.

– Στους ανάδοχους γονείς ατόμων ενταγμένων σε γενικά ή ειδικά αναπηρικά προνοιακά προγράμματα, οι οποίοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 4538/2018 (Α’ 85), περί παροχών και διευκολύνσεων σε ανάδοχους γονείς.

Ποιοι θα πάρουν ποσό 500€ και ποιοι εξαιρούνται

Το ύψος της ενίσχυσης είναι 250 ευρώ ανά δικαιούχο, αλλά για ζευγάρια συνταξιούχων που πληρούν τα κριτήρια, φτάνει τα 500 ευρώ.

Το ίδιο ισχύει για ζευγάρια που λαμβάνουν σύνταξη ανασφάλιστου υπερήλικα ή αναπηρικά επιδόματα ΟΠΕΚΑ.

Δεν δικαιούνται το επίδομα περίπου 450.000 συνταξιούχοι λόγω ηλικίας (κάτω των 65), ενώ εκτός μένουν οι συνταξιούχοι που εργάζονται, καθώς το εισόδημά τους υπολογίζεται στο συνολικό ετήσιο όριο.

Συγκεκριμένα, εκτός επιδόματος θα βρεθούν:

Συνταξιούχοι που λαμβάνουν κύρια σύνταξη και είναι κάτω των 65 ετών. Εάν έως το τέλος του 2025 συμπληρώσουν αυτό το όριο, θα λάβουν το επίδομα τον Νοέμβριο του 2026.

Συνταξιούχοι που έχουν ετήσιο εισόδημα που υπερβαίνει τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Έτσι, για παράδειγμα, κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς επίδομα όσοι λαμβάνουν σύνταξη άνω των 1.200 ευρώ, όπως και πολλοί εργαζόμενοι συνταξιούχοι, καθώς το εισόδημα από την εργασία τους συνυπολογίζεται στο ετήσιο δηλωθέν φορολογητέο εισόδημα.

Συνταξιούχοι που εισέπραξαν αναδρομικά κατά το 2024. Αιτία είναι ότι και αυτό το ποσό προσμετράται στο ετήσιο δηλωθέν εισόδημά τους. Μπορεί δηλαδή η σύνταξή τους να είναι κάτω από 1.268 ευρώ τον μήνα και να μη λάβουν τα 250 ευρώ γιατί τον προηγούμενο χρόνο είδαν το εισόδημά τους να αυξάνεται λόγω της είσπραξης κάποιων αναδρομικών ποσών.

Τα πρόσωπα που εμπίπτουν σε περισσότερες κατηγορίες λαμβάνουν την ετήσια οικονομική ενίσχυση για τη μία από αυτές τις κατηγορίες.