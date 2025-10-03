Μπορεί τα πρώτα λεωφορεία χωρίς οδηγό να έχουν ξεκινήσει τα δρομολόγια τους στα Τρίκαλα – όντας πρωτοπόρος Δήμος σε τεχνολογικές καινοτομίες – όμως όπως φαίνεται αρκετές εταιρείες φαίνεται να έχουν εξελίξει τα συστήματα αυτόνομης οδήγησης και πλέον, μετά τα επιβατικά και τα λεωφορεία να περνάνε αυτούσια και στα φορτηγά. Ήδη πριν λίγες ημέρες μια σουηδική φίρμα, η Einride δοκίμασε σε πραγματικές συνθήκες το πρώτο αυτόνομο φορτηγό, που θα είναι και ηλεκτρικό! Κοινώς, οι οδηγοί φορτηγών έχουν πλέον έναν εν δυνάμει αντίπαλο. Ειδικότερα, οι πρώτες δοκιμές έγιναν από το λιμάνι της Αμβέρσας έως το Μπριζ, με το πρώτο αυτόνομο ηλεκτρικό φορτηγό να βγαίνει στους δρόμους του Βελγίου, ανοίγοντας τον δρόμο για την ανάπτυξη της τεχνολογίας σε όλη την Ευρώπη. Συγκεκριμένα, η σουηδική εταιρεία αυτόνομης μεταφοράς φορτίων Einride πέτυχε μια παγκόσμια πρωτιά, ολοκληρώνοντας με επιτυχία την πρώτη διασυνοριακή διέλευση με πλήρως αυτόνομο και χωρίς καμπίνα ηλεκτρικό φορτηγό.

Μάλιστα, στο πρώτο δρομολόγιο το φορτηγό είχε έναν απομακρυσμένο οδηγό: Ένας χειριστής από ηλεκτρονικό υπολογιστή έλεγχε απλά την πορεία ώστε να επέμβαινε αν κάτι πήγαινε στραβά. Και αυτό επειδή η ανθρώπινη επίβλεψη είναι ακόμη απαραίτητη.

Σαφώς, αυτό έδωσε το έναυσμα ώστε η βελγική κυβέρνηση να δει ως μια ευκαιρία την εξέλιξη της αυτόνομης οδήγησης. Ειδικότερα, ο υπουργός Μεταφορών χαιρέτισε την έγκριση του πρώτου φορτηγού Επιπέδου 4 στη χώρα, τονίζοντας ότι η καινοτομία αυτή τοποθετεί το Βέλγιο στην πρωτοπορία της Ευρώπης.

Στέλεχος της Einride Autonomous Technologies, ανέφερε ότι: “Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που ολοκληρώσαμε την πρώτη στον κόσμο διασυνοριακή μεταφορά με πλήρως αυτόνομο, ηλεκτρικό φορτηγό χωρίς καμπίνα. Δεσμευόμαστε να επεκτείνουμε συνεχώς τις δυνατότητές μας, “.

Πάντως, στο παρελθόν έχουν γίνει ήδη αντίστοιχες δοκιμές αυτόνομων φορτηγών. Όπως πριν από ένα χρόνο έγινε δοκιμαστική διαδρομή με αυτόνομο φορτηγό, ένα MAN που διένυσε περίπου 10 χιλιόμετρα στον αυτοκινητόδρομο Α9 της Γερμανίας, ανάμεσα στους κόμβους Allershausen και Fürholzen, χωρίς οδηγό!

Το θέμα της αυτόνομης οδήγησης έρχεται σε μια περίοδο όπου η έλλειψη οδηγών φορτηγών είναι το νούμερο ένα πρόβλημα στην Ευρώπη σε εργατικό επίπεδο.

Σε παγκόσμιο επίπεδο τα νούμερα τρομάζουν: 36 εκατομμύρια είναι οι κενές θέσεις οδηγών φορτηγού παγκοσμίως το 2024. Η είσοδος νέων οδηγών μειώθηκε κατά 5,8%.

Μόνο στη Γερμανία υπάρχει έλλειψη της τάξεως των 100.000 περίπου ατόμων. Υπολογίζεται ότι τα φορτηγά αυτόνομης οδήγησης υπολογίζεται πως θα περιορίσουν τα λειτουργικά κόστη κατά 10 – 15 %.

Πάντως, η πρώτη απόπειρα αυτόνομου φορτηγού συνέβη πριν από 10 χρόνια στην πόλη Ντένκεντορφ και το αεροδρόμιο της Στουτγάρδης. Εκεί έγινε η παγκόσμια πρεμιέρα του Mercedes-Benz Actros με αυτόματο πιλότο.

Σε αυτό το αυτόνομο φορτηγό, ένα Αctros, παραμένει σταθερά στη λωρίδα κυκλοφορίας τους και διατήρησε την ιδανική απόσταση από το προπορευόμενο όχημα με σύμμαχο το σύστημα ημιαυτόνομης οδήγησης, το οποίο ήδη έχει ανέβει αρκετά επίπεδα και πλέον έχει εξελιχθεί σε τρομακτικό επίπεδο.

Ανάλογες δοκιμές πραγματοποιούνται σε όλο τον κόσμο, από πολλές άλλες εταιρείες που δίνουν έμφαση στην αυτόνομη οδήγησης των επαγγελματικών οχημάτων, τόσο των βαν όσο και τον robotaxi.