Απολαυστικό πιάτο ετοίμασε ο Χρήστος Βέργαδος στην κουζίνα του «Buongiorno».
Ακολουθήστε τις οδηγίες του σεφκαι καλή σας απόλαυση.
Απολαυστικό πιάτο ετοίμασε ο Χρήστος Βέργαδος στην κουζίνα του «Buongiorno».
Ακολουθήστε τις οδηγίες του σεφκαι καλή σας απόλαυση.
Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος ετοίμασε ένα πιάτο που κερδίζει τις εντυπώσεις στην κουζίνα του «Buongiorno»: Κολοκυθόπιτα χωρίς φύλλο. Με λίγα υλικά, σωστές τεχνικές και την υπογραφή του γνωστού σεφ, το αποτέλεσμα είναι μοναδικό. Ακολουθήστε βήμα-βήμα τις οδηγίες του και απολαύστε μια εμπειρία γεμάτη άρωμα και γεύση.
Το προφιτερόλ, είναι ένα από τα πιο αγαπημένα γλυκά σε μικρούς και μεγάλους. Η αγαπημένη σεφ Αργυρώ Μπαρμπαρίγου μέσα από την συνταγή της δείχνει βήμα – βήμα πως να φτιάξετε ένα πεντανόστιμο και μαγικό προφιτερολ. Υλικά 150 gr αλεύρι γ.ο.χ κοσκινισμένο 150 gr νερό 2 πρέζες αλάτι 50 gr βούτυρο 3 αυγά μεγάλα ΓΙΑ ΤΗΝ […]
Σολομό με κρούστα παρμεζάνας & μυρωδικά ετοίμασε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος στην κουζίνα του «Buongiorno». Ακολουθήστε τις οδηγίες για τη συνταγή του Δημήτρη Σκαρμούτσου και καλή σας απόλαυση.
Γευστικότατο πιάτο ετοίμασε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος στην κουζίνα του «Buongiorno». Ακολουθήστε τις οδηγίες του σεφ Δημήτρη Σκαρμούτσου και καλή σας απόλαυση!
Γευστικό το πιάτο που ετοίμασε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος στην κουζίνα του «Buongiorno». Έδωσε τη συνταγή για υπέροχα soft cookies που λιώνουν στο στόμα και γεμίζουν το σπίτι με υπέροχο άρωμα. Είναι το τέλειο γλυκό για να συνοδεύσεις τον καφέ ή το γάλα σου. Ακολουθήστε τις οδηγίες του Δημήτρη Σκαρμούτσου και καλή σας απόλαυση.