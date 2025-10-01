Αναστάτωση προκλήθηκε στον Άγιο Παντελεήμονα όταν η 4χρονη Ειρήνη βρέθηκε να περιπλανιέται μόνη της στους δρόμους, έχοντας φύγει απαρατήρητη από το νηπιαγωγείο της. Ήταν η ώρα του σχολάσματος και γύρω της περίμεναν γονείς να παραλάβουν τα παιδιά τους. Η μικρή, με την τσάντα της στην πλάτη, κοντοστάθηκε για λίγο και στη συνέχεια τα ίχνη της χάθηκαν.

Η στιγμή της φυγής καταγράφηκε σε κάμερα ασφαλείας

Όπως καταγράφει αποκλειστικό βίντεο που εξασφάλισε το Live News και ο Δημήτρης Σακκάς, η μικρή Ειρήνη φαίνεται να αποχωρεί μόνη της από το νηπιαγωγείο χωρίς να γίνει αντιληπτή από κάποιον εκπαιδευτικό.

Αυτόπτης μάρτυρας αναφέρει: «Ήταν μεσημεράκι, 12 ή 1 η ώρα. Προφανώς άνοιξαν κάποια παιδιά την πόρτα και η μικρή βγήκε μαζί τους. Έτσι το κατάλαβα».

Η 4χρονη περπατά μόνη της 600 μέτρα

Στις 12:40 η μικρή βγαίνει από το νηπιαγωγείο και διασχίζει μόνη της απόσταση περίπου 600 μέτρων, μέσα από τα στενά του Αγίου Παντελεήμονα και επάνω στην Αχαρνών. Περπατά ανάμεσα σε περαστικούς μέχρι που μια 33χρονη μητέρα με καρότσι την σταματά και τη ρωτά πού είναι η μαμά της.

Η γυναίκα την αγκαλιάζει, της μιλά με ηρεμία και την πείθει να καθίσουν σε κοντινή καφετέρια μέχρι να εντοπιστούν οι γονείς της.

Η υπάλληλος της καφετέριας κινητοποιείται άμεσα.

«Πέρασε μια κυρία με το καροτσάκι και με ενημέρωσε», ανέφερε η υπάλληλος, η οποία κάλεσε άμεσα την Άμεση Δράση. Σε λίγα λεπτά ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο.

Η αναζήτηση και οι ευθύνες

Το κορίτσι αγνοούνταν για περίπου μία ώρα. Η κάμερα κατέγραψε την έξοδό της στις 12:40. Στις 13:05 εκδόθηκε σήμα για εξαφάνιση ανηλίκου και στις 13:40 εντοπίστηκε στην καφετέρια.

Η νηπιαγωγός που αντιλήφθηκε την απουσία της άρχισε να την αναζητά με το αυτοκίνητό της, εμφανώς σοκαρισμένη.

«Είδαμε ένα αυτοκίνητο να σταματά απότομα και μια κυρία να βγαίνει πανικόβλητη. Μας λέει: “Είμαστε από το νηπιαγωγείο. Έφυγε ένα παιδάκι με κόκκινη μπλούζα και κοτσίδα. Το ψάχνουμε”», περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας.

Δικογραφία κατά της εκπαιδευτικού

Η μικρή μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα, όπου την παρέλαβε η ανακουφισμένη μητέρα της. Σε βάρος της 59χρονης εκπαιδευτικού, που εκτελούσε χρέη διευθύντριας εκείνη την ημέρα, σχηματίστηκε δικογραφία.

Η ίδια υποστήριξε: «Εκτελούσα τα καθήκοντά μου παραδίδοντας τους μαθητές στους γονείς τους όταν η ανήλικη αποχώρησε χωρίς να γίνει αντιληπτή. Δεν είμαι η διευθύντρια του σχολείου και δεν γνωρίζω πλήρως τους μαθητές που φοιτούν εκεί».

Η εκπαιδευτικός εμφανίστηκε συντετριμμένη κατά την κατάθεσή της και αφέθηκε ελεύθερη λίγο μετά τις 17:30, με προφορική εντολή του εισαγγελέα.