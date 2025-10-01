Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης:
Το φύλλο της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ» της Τετάρτης
Δοκιμαστική ενεργοποίηση του συνόλου των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας, σε όλη τη χώρα, θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο πλαίσιο της στρατιωτικής άσκησης «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-25», όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ. Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, η ενεργοποίηση των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας έχει καθαρά δοκιμαστικό σκοπό και επομένως δεν υπάρχει λόγος σύγχυσης ή ανησυχίας του κοινού. Ταυτόχρονα με […]
Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ σημειώθηκε στις 05:49 ανοικτά των νοτιοδυτικών ακτών της Ζακύνθου, όπως ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών εκ μέρους των τεσσάρων φορέων συγκρότησης του Ενιαίου Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 12 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά του Κεριού Ζακύνθου και το εστιακό βάθος […]
Σε απεργιακό κλοιό θα βρεθεί σήμερα, η χώρα, λόγω της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που κήρυξαν η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ, αντιδρώντας στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο
ΣήμεραΤετάρτη, 1 Οκτωβρίου,σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Αγίου Ανανίου επισκόπου Δαμασκού, Οσίου Ρωμανού του Μελωδού Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής: Ανανίας, Νίνος*, Θηρέσιος, Θηρεσία, Ρωμανός, Ρωμάνα, Ρωμανή. Άγιος Ανανίας ο Απόστολος Υπακούατε «ἐκ καρδίας εἰς ὃν παρεδόθητε τύπον διδαχῆς» . Κάνετε υπακοή με όλη την καρδιά σας στον ακριβή κανόνα της χριστιανικής διδασκαλίας. Τέτοιος άνθρωπος υπακοής στο Θεό […]