Σε απεργιακό κλοιό βρίσκεται η χώρα σήμερα 1η Οκτωβρίου, έπειτα από τις αποφάσεις της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ , απέναντι στο κυβερνητικό νομοσχέδιο για 13ωρη εργασία, με τους εργαζόμενους να κατεβαίνουν στους δρόμους.

Στην Αθήνα, οι δρόμοι γύρω από την Βουλή (Σταδίου, Πανεπιστημίου κι Αθηνάς) ήταν κλειστοί, με τους διαδηλωτές να ζητούν την απόσυρση του προαναφερόμενου νομοσχεδίου, την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, μισθολογικές αυξήσεις και πενθήμερη εργασία, αλλά και να στέλνουν το δικό τους μήνυμα συμπαράστασης στον Πάνο Ρούτσι, που συνεχίζει την απεργία πείνας για 17 ημέρες, ζητώντας την άδεια εκταφής για την σορό του παιδιού του, που χάθηκε στην τραγωδία των Τεμπών.

«Πυρά» της αντιπολίτευσης κατά της κυβέρνησης

Παρόντες στις συγκεντρώσεις ήταν και αρχηγοί κομμάτων της αντιπολίτευσης, στο πλευρό των απεργών, βάζοντας στο στόχαστρο την γαλάζια κυβέρνηση για την εργασιακή πολιτική της.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε: «Δεν τους έφτανε η ακρίβεια στα προϊόντα, η αύξηση των τιμών στα ενοίκια, η υποβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας! Τώρα, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να κάνει τη ζωή τους…”καλύτερη” , φέρνει το 13ωρο και την εξαήμερη εργασία. Σε αυτήν την πολιτική κοροϊδία πρέπει να μπει επιτέλους ένα τέλος! Πρέπει να πάψει να αποτελεί πολυτέλεια η αξιοπρέπεια για εκατομμύρια Έλληνες πολίτες». δήλωσε: «Δεν τους έφτανε η ακρίβεια στα προϊόντα, η αύξηση των τιμών στα ενοίκια, η υποβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας! Τώρα, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να κάνει τη ζωή τους…”καλύτερη” , φέρνει το 13ωρο και την εξαήμερη εργασία. Σε αυτήν την πολιτική κοροϊδία πρέπει να μπει επιτέλους ένα τέλος! Πρέπει να πάψει να αποτελεί πολυτέλεια η αξιοπρέπεια για εκατομμύρια Έλληνες πολίτες».

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος τόνισε: «Διαδηλώνουμε σήμερα μαζί με τους πολίτες σε όλη την Ελλάδα απέναντι στον εργασιακό Μεσαίωνα του κ. Μητσοτάκη. Χρειαζόμαστε να έχουμε ευρωπαϊκές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Χρειαζόμαστε να έχουμε καλύτερους μισθούς, ασφάλεια και υγεία στην εργασία. Αυτή είναι η πρόοδος. Αυτή είναι η Ελλάδα, που μας αξίζει. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν την εξασφαλίζει και πρέπει να φύγει το συντομότερο». τόνισε: «Διαδηλώνουμε σήμερα μαζί με τους πολίτες σε όλη την Ελλάδα απέναντι στον εργασιακό Μεσαίωνα του κ. Μητσοτάκη. Χρειαζόμαστε να έχουμε ευρωπαϊκές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Χρειαζόμαστε να έχουμε καλύτερους μισθούς, ασφάλεια και υγεία στην εργασία. Αυτή είναι η πρόοδος. Αυτή είναι η Ελλάδα, που μας αξίζει. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν την εξασφαλίζει και πρέπει να φύγει το συντομότερο».