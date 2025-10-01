Δημοφιλή
Βγήκαν τα αποτελέσματα των Πανελληνίων για τους ομογενείς
Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνονται τα ονόματα των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού, των τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και των Ελλήνων αποφοίτων ξένων λυκείων του εξωτερικού. Τα ανωτέρω αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους από το διαδίκτυο (στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘΑ, https://results.it.minedu.gov.gr). Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να […]
Βαριές διώξεις για το κύκλωμα εικονικών τιμολογίων – Οφέλη εκατομμυρίων μέσω ΦΠΑ
Ποινική δίωξη για σειρά σοβαρών αδικήματα ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος των συλληφθέντων για το κύκλωμα με την έκδοση εικονικών τιμολογίων, που φέρεται να αποκόμισε οφέλη εκατομμυρίων ευρώ μέσω επιστροφής ΦΠΑ. Η δίωξη περιλαμβάνει κατά περίπτωση αδικήματα για: – Διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για τη διάπραξη κακουργημάτων – Απάτη […]
Νέο εργασιακό νομοσχέδιο: Τι θα ισχύει για άδειες, προσλήψεις, ωράριο, υπερωρίες και 4ημερη εργασία
Αλλαγές στην αγορά εργασίας σε ωράριο, υπερωρίες και προσλήψεις περιλαμβάνονται στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο. Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει το MEGA, οι αλλαγές που φέρνει είναι η απασχόληση έως και 13 ώρες στον ίδιο εργοδότη, υπό την προϋπόθεση να υπάρχουν 11 ώρες ανάπαυσης ανάμεσα στις βάρδιες. Η κ. Κεραμέως αναφορικά με τις 13 ώρες εργασίας στον ίδιο εργοδότη, […]
Με παραγγελία της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας διατάσσεται η εκταφή του γιου του Παύλου Ασλανίδη, Δημήτρη, ο οποίος είναι ένα από τα 57 θύματα της τραγωδίας των Τεμπών. Η εισαγγελική παραγγελία που διαβιβάστηκε στην αστυνομία για εκτέλεση αφορά μόνο σε ταυτοποίηση της σορού μεσω DNA και όχι τη διενέργεια άλλων εξειδικευμένων εξετάσεων για τα αίτια θανάτου […]