Media

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Alter Ego Media, με την έκδοση 400.000 νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. Η απόφαση του ΔΣ της Alter Ego Media έρχεται σε συνέχεια των συναλλαγών για την απόκτηση των εταιρειών […]