Σε συνέντευξή του στο Al Jazeera ο Μουχάμαντ Μαρντάουι, υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς, δήλωσε ότι το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα που παρουσίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «κλίνει προς την ισραηλινή προοπτική» και πλησιάζει τη γραμμή που υποστηρίζει ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου. «Αυτό που ειπώθηκε στη συνέντευξη Τύπου κλίνει προς την ισραηλινή προοπτική. Είναι κοντά σε αυτό που επιμένει ο Νετανιάχου για να συνεχιστεί ο πόλεμος», τόνισε.

Ο Μαρντάουι επανέλαβε ότι πριν από οποιαδήποτε απάντηση η Χαμάς χρειάζεται να λάβει το σχέδιο γραπτώς και με σαφήνεια: «Το σχέδιο πρέπει να βρίσκεται στα χέρια της Χαμάς και των παλαιστινιακών οργανώσεων». Όπως πρόσθεσε, μέχρι στιγμής ούτε η Χαμάς ούτε κανένας Παλαιστίνιος έχει δει το περιεχόμενο του σχεδίου.

Η τοποθέτηση του στελέχους της Χαμάς υπογραμμίζει τη δυσπιστία των παλαιστινιακών πλευρών απέναντι σε διεθνείς πρωτοβουλίες που, όπως λένε, προωθούν λύσεις που δεν διασφαλίζουν τις θέσεις τους. Η Χαμάς ζητά πλήρη, γραπτή διαφάνεια προτού εξετάσει οποιαδήποτε πρόταση ειρήνευσης.