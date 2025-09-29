- Ο Αντρέι Λουγκοβόι, που κατηγορήθηκε στη Βρετανία για τη δολοφονία του πρώην πράκτορα Λιτβινένκο με πολώνιο, είναι σήμερα βουλευτής της Δούμας.
- Η Μαρία Μπουτίνα, που φυλακίστηκε στις ΗΠΑ για κατασκοπεία, επέστρεψε στη Ρωσία και εξελέγη βουλευτής, πρωταγωνιστώντας σε τηλεοπτική σειρά-αγιογραφία.
- Ο Ντμίτρι Κόβτουν, συνεργός στη δολοφονία Λιτβινένκο, έγινε επιτυχημένος επιχειρηματίας μέχρι τον θάνατό του το 2022.
Μολδαβία: Το φιλοευρωπαϊκό κόμμα PAS κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές με πάνω από 50% των ψήφων
Το φιλοευρωπαϊκό κόμμα PAS της προέδρου Μάγια Σάντου αναδείχθηκε νικητής στις βουλευτικές εκλογές στη Μολδαβία, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα. Η διαδικασία σημαδεύτηκε από κατηγορίες περί ρωσικής ανάμιξης και έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Το Κόμμα Δράσης και Αλληλεγγύης (PAS), που κυβερνά από το 2021 σε μία από τις φτωχότερες χώρες της Ευρώπης, συγκέντρωσε το 50,03% των […]
Η γυναίκα που «ερωτεύτηκε» τον Brad Pitt – Από θύμα απάτης σε φωνή επιβίωσης
Η ιστορία της Anne Deneuchatel, της γυναίκας που εξαπατήθηκε σε μια από τις πιο γνωστές ρομαντικές απάτες της εποχής μας, μετατρέπεται σε μαρτυρία και σε αποστολή για όλες τις πιθανές «παγιδευμένες ψυχές»
Σχέδιο συμφωνίας για τη Γάζα: Ο Τραμπ μιλά για ειρήνη, ο Νετανιάχου για πόλεμο
Διαφορετικές γραμμές από Ουάσιγκτον και Τελ Αβίβ για το πώς μπορεί να τερματιστεί η αιματοχυσία
Ισραήλ: Αναχαιτίστηκε πύραυλος που εκτόξευσαν οι Χούθι της Υεμένης
Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν σήμερα πως αναχαίτισαν βαλλιστικό πύραυλο που εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθι από την Υεμένη.
Μίσιγκαν: Τέσσερις νεκροί και οκτώ τραυματίες από την επίθεση ενόπλου σε εκκλησία Μορμόνων
Τέσσερις νεκροί και αρκετοί τραυματίες είναι ο απολογισμός ένοπλης επίθεσης σε εκκλησία Μορμόνων στο Μίσιγκαν, σύμφωνα με τις αρχές των ΗΠΑ. Η επίθεση σημειώθηκε σε εκκλησία Μορμόνων στην περιοχή Γκραντ Μπλανκ του Μίσιγκαν. Ο δράστης, 40 ετών, πρώην πεζοναύτης και βετεράνος του Ιράκ, σκοτώθηκε από τα πυρά της αστυνομίας. Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, […]