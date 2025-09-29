Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ χαιρέτισε την πρόταση 20 σημείων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, γράφοντας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι η βιώσιμη ειρήνη μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών είναι ουσιαστικής σημασίας για την πολιτική σταθερότητα και την οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή.
Ισραήλ: Συγγενείς ομήρων καλούν τον Τραμπ να πιέσει τον Νετανιάχου για μια συμφωνία στη Γάζα
Ισραηλινοί και συγγενείς ομήρων διαδήλωσαν έξω από την αμερικανική πρεσβεία στο Τελ Αβίβ, καλώντας τον Τραμπ να πιέσει τον Νετανιάχου να αποδεχτεί το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα. "Τώρα, τώρα!", φώναζαν οι διαδηλωτές.
Ερντογάν: Σύντομα ορατά τα θετικά αποτελέσματα της συνάντησης με τον Τραμπ
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε την πεποίθησή του ότι τα θετικά αποτελέσματα της συνάντησής του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ θα γίνουν ορατά στο προσεχές διάστημα.
Βόρεια Κορέα στον ΟΗΕ: «Δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ το πυρηνικό της πρόγραμμα»
Η Βόρεια Κορέα δεν πρόκειται να εγκαταλείψει το πυρηνικό της πρόγραμμα, δήλωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών Κιμ Σον Γκιόνγκ στον ΟΗΕ, τονίζοντας πως κάτι τέτοιο ισοδυναμεί με παράδοση της κυριαρχίας της.
Σφοδρές βροχές πλήττουν τη Βαλένθια – Σε ισχύ κόκκινος συναγερμός
Η Βαλένθια και άλλες περιοχές της ανατολικής Ισπανίας παραμένουν σε κόκκινο συναγερμό, έπειτα από τις ισχυρές βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν στη διάρκεια της νύχτας. Παρά την ένταση των φαινομένων, δεν καταγράφηκαν σοβαρές ζημιές, σχεδόν έναν χρόνο μετά τις φονικές πλημμύρες του Οκτωβρίου 2024. «Ευτυχώς, δεν υπήρξαν πολλά συμβάντα κατά τη διάρκεια της νύχτας», δήλωσε στον ισπανικό […]
Ζαπορίζια: Έξι μέρες χωρίς εξωτερική ηλεκτροδότηση ο πυρηνικός σταθμός
Ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ, Ραφαέλ Γκρόσι, δήλωσε πως ο πυρηνικός σταθμός Ζαπορίζια παραμένει χωρίς εξωτερική ηλεκτροδότηση για έκτη ημέρα. Ο ΔΟΑΕ εργάζεται για την αποκατάσταση της ενέργειας, ενώ ο σταθμός ελέγχεται από τη Ρωσία.