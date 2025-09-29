Κόσμος

Η Βαλένθια και άλλες περιοχές της ανατολικής Ισπανίας παραμένουν σε κόκκινο συναγερμό, έπειτα από τις ισχυρές βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν στη διάρκεια της νύχτας. Παρά την ένταση των φαινομένων, δεν καταγράφηκαν σοβαρές ζημιές, σχεδόν έναν χρόνο μετά τις φονικές πλημμύρες του Οκτωβρίου 2024. «Ευτυχώς, δεν υπήρξαν πολλά συμβάντα κατά τη διάρκεια της νύχτας», δήλωσε στον ισπανικό […]