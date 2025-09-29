Ο ισραηλινός υπουργός της άκρας δεξιάς Μπεζαλέλ Σμότριχ ζήτησε ο στρατός να διατηρήσει «απόλυτη ελευθερία δράσης» στη Γάζα, ακόμη και σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός. Η τοποθέτησή του έγινε λίγες ώρες πριν από την κρίσιμη συνάντηση στην Ουάσινγκτον ανάμεσα στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, ο Σμότριχ, υπουργός Οικονομικών και επικεφαλής του κόμματος Θρησκευτικός Σιωνισμός, παρουσίασε μια σειρά από «κόκκινες γραμμές» που, όπως είπε, μετέφερε στον πρωθυπουργό. Ο ίδιος έχει επανειλημμένα εκφράσει την αντίθεσή του σε οποιαδήποτε συμφωνία, ακόμη και έμμεση, με τη Χαμάς.

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχεται τον Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο, έχοντας δεσμευθεί για μια «συμφωνία» σχετικά με τη Γάζα. Η αμερικανική πρόταση, που περιλαμβάνει 21 σημεία, προβλέπει μόνιμη κατάπαυση του πυρός, απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων, αποχώρηση του ισραηλινού στρατού και μελλοντική διακυβέρνηση της περιοχής χωρίς τη Χαμάς.

Ο Σμότριχ υποστηρίζει ότι ο στρατός θα πρέπει να διατηρήσει πλήρη επιχειρησιακή ελευθερία σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας. Παράλληλα, αντιτίθεται στην επιστροφή της Παλαιστινιακής Αρχής στον θύλακα, όπως προτείνουν διεθνείς παράγοντες για τη μεταπολεμική εποχή.

Επιπλέον, εξέφρασε την αντίθεσή του σε ενδεχόμενη ανάμειξη του Κατάρ στη μελλοντική διαχείριση της Γάζας, παρότι η Ντόχα έχει διαδραματίσει ρόλο μεσολαβητή και θεωρείται στενός σύμμαχος των ΗΠΑ. Ο Σμότριχ ζήτησε επίσης αμερικανική στήριξη στο σχέδιο προσάρτησης της «Ιουδαίας και Σαμάρειας», δηλαδή της Δυτικής Όχθης.

Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε την Πέμπτη ότι δεν θα επιτρέψει την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν θα επιτρέψω στο Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη (…) Αυτό δεν θα συμβεί».

Η στάση του Σμότριχ αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς ο Νετανιάχου εξαρτάται από την υποστήριξη του κόμματός του για τη διατήρηση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.