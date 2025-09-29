Η εικόνα του Δικεφάλου δεν περιορίζεται απλά σε μια συγκυριακή «κοιλιά», αλλά σε ένα μοτίβο που αρχίζει να αποκτά ανησυχητικά χαρακτηριστικά: αδυναμία διαχείρισης των αγώνων, αμυντικά κενά που επαναλαμβάνονται και μια ψυχολογία που μοιάζει εύθραυστη σε κάθε πίεση.

Το 0-0 με τη Μακάμπι στην Τούμπα, η βαριά ήττα στη Λιβαδειά, η απώλεια στο Περιστέρι και τώρα η «αυτοκτονία» στην Τρίπολη δείχνουν πως ο ΠΑΟΚ έχει εγκλωβιστεί σε μια κατάσταση όπου τα προβλήματα ξεπερνούν το αγωνιστικό κομμάτι.

Στο δεύτερο ημίχρονο των περισσότερων αγώνων, η ομάδα μοιάζει να χάνει ενέργεια, καθαρό μυαλό και πίστη. Και όταν λυγίζεις απέναντι σε χαμηλότερης δυναμικότητας αντιπάλους, το ερώτημα είναι τι μπορείς να κάνεις απέναντι στους ισχυρούς.

Η συνέχεια είναι σκληρή: η Θέλτα εκτός έδρας, ο Ολυμπιακός στην Τούμπα, ακολουθούν κρίσιμες αναμετρήσεις που θα καθορίσουν πολλά για τη σεζόν.

Εκεί δεν (θα) υπάρχει χώρος για λάθη και δικαιολογίες. Ο Λουτσέσκου καλείται να βρει άμεσα λύσεις, να «μαζέψει» την άμυνα, να δώσει ξανά αυτοπεποίθηση στην ομάδα και να μετατρέψει την πίεση σε καύσιμο. Αν αυτό δεν συμβεί, ο κίνδυνος να χαθούν στόχοι από νωρίς είναι πιο υπαρκτός από ποτέ.

Ο ΠΑΟΚ γραμμή προς γραμμή σε αυτή την περίοδο που δεν του βγαίνει τίποτα

Άμυνα

Η μεγαλύτερη πληγή του ΠΑΟΚ. Στα τελευταία παιχνίδια τα κενά στην αμυντική γραμμή είναι εκκωφαντικά. Τα στόπερ δείχνουν συχνά αργά στις αντιδράσεις, η οπισθοχώρηση γίνεται χωρίς συνοχή, ενώ τα άκρα δεν προσφέρουν την απαραίτητη στήριξη στο αμυντικό κομμάτι.

Αποτέλεσμα; Η ομάδα να δέχεται τρία γκολ ακόμη και από τον ουραγό της βαθμολογίας. Ο Παβλένκα, όσο σταθερός κι αν είναι, δεν μπορεί να κρύψει τις αδυναμίες μιας γραμμής που τρέμει σε κάθε πίεση.

Κέντρο

Η μεσαία γραμμή παρουσιάζει αδυναμία στη μετάβαση από άμυνα σε επίθεση και αντίστροφα.

Ο ΠΑΟΚ συχνά «κόβεται» στα δύο: οι μέσοι δεν καταφέρνουν να φιλτράρουν σωστά τις αντίπαλες επιθέσεις, ενώ η δημιουργία περιορίζεται σε ατομικές εμπνεύσεις.

Η έλλειψη καθαρού μυαλού στα κρίσιμα λεπτά οδηγεί σε λάθος επιλογές, νευρικότητα και χαμένες κατοχές που δίνουν χώρο και ψυχολογία στον αντίπαλο.

Επίθεση

Παρά τα τρία γκολ στην Τρίπολη, η επιθετική γραμμή δεν πείθει. Ο ΠΑΟΚ σκοράρει περισσότερο μέσα από στιγμές ή ατομικές προσπαθειες παρά από οργανωμένες προσπάθειες.

Υπάρχουν παίκτες με ποιότητα, όμως η ασυνέπεια και το άγχος αφαιρούν τη φρεσκάδα. Χαμένες ευκαιρίες, λάθος πάσες στην τελική πάσα και δυσκολία να «κλειδώσει» παιχνίδια δείχνουν πως η ψυχολογία έχει περάσει και στην επίθεση.

Ο ΠΑΟΚ έχει χάσει την ισορροπία του. Μια ομάδα που πέρυσι έβγαζε ασφάλεια μέσα από τη συνοχή, φέτος μοιάζει «σπασμένη» στις γραμμές της.

Η άμυνα είναι ασταθής, το κέντρο δεν κουμαντάρει τον ρυθμό, η επίθεση δεν τελειώνει τα παιχνίδια. Ο Λουτσέσκου πρέπει να βρει άμεσα συνταγή, γιατί τα παιχνίδια με Θέλτα και Ολυμπιακό δεν θα συγχωρέσουν τέτοιες αδυναμίες.