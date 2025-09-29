Δημοφιλή
Ομάδα Live: Ποιος έθεσε τελεσίγραφο στον Ρεμπρόφ
Ο ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, Νίκος Τζουάννης, μίλησε στην εκπομπή Ομάδα Live για το τελεσίγραφο που έχει τοποθετηθεί στον Σεργκέι Ρεμπρόφ, υποψήφιο προπονητή του Παναθηναϊκού, το οποίο λέει πως αν αύριο δεν πάρει το «εντάξει» από την Ουκρανική ομοσπονδία, τότε ο Παναθηναϊκός δεν θα προχωρήσει στο να τον υπογράψει ως τον νέο προπονητή των «Πράσινων».
Έφυγε από την ζωή ο πατέρας του Ρομέλου Λουκάκου, Ρότζερ
Έφυγε από την ζωή ο Ρότζερ Λουκάκου, πρώην ποδοσφαιριστής και πατέρας του Ρομέλου και Τζόρνταν Λουκάκου, χθες 28 Σεπτεμβρίου. Ο Ρομέλου Λουκάκου, με ανάρτησή του Instagram, μίλησε για τον πατέρα του έχοντας μια φωτογραφία των δύο από όταν ακόμα ήταν παιδί. Συγκεκριμένα, έγραψε: «Σου ευχαριστώ που μου έμαθες όλα όσα ξέρω. Σου είμαι αιώνια ευγνώμων […]
Euroleague: Πού θα δείτε τους αγώνες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού
Η αγωνιστική δράση της EuroLeague ξεκινάει με «διαβολοβδομάδα». Οι δύο εκπρόσωποι του ελληνικού μπάσκετ, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, είναι έτοιμοι για μία ακόμα απαιτιτική χρονιά και «ονειρέυονται» την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου. Ο Ολυμπιακός έχει μια «ισπανική» αρχή, καθώς αντιμετωπίζει αύριο Τρίτη την Μπασκόνια στην Βιτόρια-Γκαστέις, ενώ την Πέμπτη ταξιδεύει στην Μαδρίτη για να αντιμετωπίσει την […]
Ομάδα Live: Έδειξε «μέταλλο» και έμεινε στην κορυφή ο Ολυμπιακός
Ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, Δημήτρης Σπηλιόπουλος, μίλησε στην εκπομπή Oμαδα Live για την νίκη του Ολυμπιακού ενάντια στον Λεβαδειακό το Σάββατο στο στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Στάθηκε στον «σωτήρα» Τσικίνιο, την εικόνα του Ολυμπιακού, για το τι έγινε με το VAR το οποίο δεν δούλευε και το δεύτερο γκολ του Λεβαδειακού μέτρησε αντικανονικά και για τα […]
Οριστικά στην Τρίπολη το ΟΦΗ- Άρης
Η έδρα του Αστέρα Τρίπολης θα φιλοξενήσει τελικά το ΟΦΗ-Άρης το επόμενο Σάββατο (04/10), για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Η έλλειψη διαθέσιμων γηπέδων στην Αθήνα οδήγησε το ματς στην πόλη της Αρκαδίας, μετά το αρχικό πρόβλημα να είναι η κακή κατάσταση του χλοοτάπητα στο Παγκρήτιο. Μία εικόνα που έκανε τον γύρο της […]