Σύμφωνα με την Jerusalem Post, η UEFA δεν θα αποβάλει το Ισραήλ από τις διεθνείς και συλλογικές διοργανώσεις της, παρά τα όσα έχουν ακουστεί αυτό τον καιρό για συνεδρία των μελών της Επιτελικής Επιτροπής για ψηφοφορία για τον αποκλεισμό του Ισραήλ από αυτές.

Η Jerusalem Post αναφέρει πως η UEFA έχει στείλει επιστολή στην Ομοσπονδία του Ισραήλ, στην οποία λέει πως δεν προτίθεται να αποβάλει τις ισραηλινές ομάδες και την εθνική Ισραήλ από τις διοργανώσεις της, που έρχεται ενάντια σε ότι έχει ακουστεί και γραφτεί αυτές τις μέρες.

Πάντως, η Μακάμπι έχει πάρει ήδη το «ναι» από την διοργανώτρια αρχή και το ματς της Πέμπτης ενάντια στην Ντιναμό Ζάγκρεμπ θα διεξαχθεί κανονικά.

Πηγή: Jerusalem Post