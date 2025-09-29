Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας:
Συγκέντρωση – μυστήριο στις ΗΠΑ
Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ ανακοίνωσε στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, τη συμμαχία με το Atlantic Council για τη διοργάνωση των Συνόδων Κορυφής, που φιλοδοξούν να αλλάξουν το γεωπολιτικό και επενδυτικό τοπίο στις σχέσεις Ευρώπης και χωρών του Κόλπου. Πρόκειται για μία πρωτοβουλία του Προέδρου του Ομίλου Antenna Θοδωρή Κυριακού, που φέρνει […]
20 χρόνια μετά την πρεμιέρα της αγαπημένης σειράς, το Mega δίνει στους θεατές την ευκαιρία να συμμετάσχουν στο ειδικό αφιέρωμα και να αναβιώσουν τις πιο θρυλικές στιγμές των ηρώων
Η πιο εμβληματική εκπομπή ερευνητικής δημοσιογραφίας κάνει πρεμιέρα τον Οκτώβριο. Δείτε το backstage video από τη φωτογράφιση
Αποθέωση του σουλτάνου στον Λευκό Οίκο • Ο τούρκος πρόεδρος θα αγοράσει από τις ΗΠΑ F-16, F-35, Patriot, εξασφαλίζοντας τη δέσμευση του προέδρου Τραμπ