Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ ανακοίνωσε στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, τη συμμαχία με το Atlantic Council για τη διοργάνωση των Συνόδων Κορυφής, που φιλοδοξούν να αλλάξουν το γεωπολιτικό και επενδυτικό τοπίο στις σχέσεις Ευρώπης και χωρών του Κόλπου. Πρόκειται για μία πρωτοβουλία του Προέδρου του Ομίλου Antenna Θοδωρή Κυριακού, που φέρνει […]