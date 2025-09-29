Σοβαρό οπαδικό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο μετά τις 8:00 το βράδυ της Δευτέρας (29/9) κοντά στην οδό Λένορμαν στο Περιστέρι.

Ομάδα περίπου 15-20 χούλιγκαν με πράσινες μπλούζες προκάλεσαν φθορές σε τρία οχήματα που επέβαιναν συνολικά έντεκα οπαδοί της Λάρισας. Επίσης, προσπάθησαν να σπάσουν κι ένα ακόμη όχημα με άλλους τέσσερις οπαδούς της θεσσαλικής ομάδας, χωρίς όμως να τα καταφέρουν.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η ΕΛ.ΑΣ. και προχώρησε σε συνολικά 16 προσαγωγές στη ΓΑΔΑ και συγκεκριμένα στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους. Επίσης, για να καταθέσουν πήγαν στη ΓΑΔΑ και οι 15 οπαδοί της Λάρισας.