«Ζητάω συγνώμη, μου σάλεψε» είπε ξεκινώντας την απολογία του σήμερα 29 Σεπτεμβρίου ο 54χρονος, που πυροβόλησε και σκότωσε τον 71χρονο αδερφό του την 1η Ιουλίου του 2019 στην Ασή Γωνιά Αποκορώνου.

Η δίκη ξεκίνησε σήμερα Δευτέρα στο Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Κρήτης στα Χανιά και διεκόπη το μεσημέρι μετά την απολογία του 54χρονου, που αναμένεται να ζητήσει μειωμένο καταλογισμό για το ομολογημένο έγκλημα, ώστε να «σπάσουν» τα ισόβια που του έχουν επιβληθεί σε πρώτο βαθμό. Ο δράστης, όγδοο στη σειρά παιδί της οικογένειας, ξεκίνησε αναφερόμενος στα σκληρά παιδικά του χρόνια, στην καταπίεση και την κακοποιητική συμπεριφορά από τους μεγάλους αδελφούς, που τον ανάγκαζαν να εργάζεται σκληρά από μικρή ηλικία.

Όσο για το θύμα, ανέφερε πως έμεναν δίπλα-δίπλα και είχαν μεταξύ τους «αλλοπρόσαλη αγάπη», περιγράφοντας τον ιδιότροπο χαρακτήρα του νεκρού, αλλά και τα δικά του ψυχιατρικά προβλήματα, τα οποία αναδείχτηκαν και από άλλες μαρτυρίες. Όσο για τα γεγονότα της 1ης Ιουλίου του 2019, υποστήριξε πως «με κοροϊδευανε που χώρισα και χασκογελούσανε», εξιστορώντας πως όταν εισέπραξε τη χλευαστική συμπεριφορά από τη μεριά του παθόντα στην πλατεία του χωριού, επέστρεψε και πήρε το όπλο του για να τον… φοβερίσει.

«Έβαλα το όπλο στην τσέπη μου, για να φουσκώνει η τσέπη μου και τον σκότωσα. Το κάνε κι αυτός» τόνισε, ενώ σε επίμονες ερωτήσεις της έδρας σχετικά, παραδέχτηκε πως κατείχαν τα όπλα παράνομα και ότι «όλοι στην Ασή Γωνιά έχουν όπλα». Για τους τέσσερις πυροβολισμούς στο κεφάλι και τον θώρακα του θύματος υποστήριξε, ότι «μου σάλεψε, τον φοβήθηκα, ήταν ο μεγαλύτερός μου φόβος», αρνούμενος πάντως κατηγορηματικά ότι είχε πάρει την απόφαση να τον σκοτώσει, όταν πήρε το όπλο. «Τον αδελφό μου να σκοτώσω; Να καταστρέψω την οικογένεια, να καταστραφεί κι αυτός και εγώ;», είπε.

Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, στη δίκη παρίσταται προς υποστήριξη της κατηγορίας η οικογένεια του θύματος, ενώ υπήρχε και εκπροσώπηση από την οικογένεια του κατηγορουμένου, που, όπως αναφέρεται, επιθυμεί την επούλωση των τραυμάτων. Παρά την ένταση του θέματος, και οι δύο πλευρές τήρησαν τον απαιτούμενο σεβασμό μέσα στην αίθουσα και δεν χρειάστηκε η παρουσία ενισχυμένων αστυνομικών δυνάμεων. Η δίκη αναμένεται να συνεχιστεί με την αξιολόγηση του αιτήματος για μειωμένο καταλογισμό και τις επόμενες διαδικαστικές πράξεις του Εφετείου.