Στη σύλληψη ενός 25χρονου αλλοδαπού, μέλους διεθνικής εγκληματικής ομάδας, προχώρησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ο νεαρός επιχείρησε να εισάγει μέσω του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» μεγάλη ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, η επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στην Ελλάδα μέσω αεροπορικών οδών. Από την αξιοποίηση πληροφοριών και την εφαρμογή μεθόδων «profiling», οι αρχές ταυτοποίησαν τον 25χρονο και διαπίστωσαν την εγκληματική του δραστηριότητα.

Κατά τον έλεγχο στο χώρο αφίξεων του αεροδρομίου, ο δράστης εντοπίστηκε να έχει αποκρύψει μέσα στη βαλίτσα του 36 συσκευασίες. Σε αυτές περιέχονταν συνολικά 18.600 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση.

Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν επίσης ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο εξετάζεται για τυχόν συνδέσεις με το κύκλωμα.

Ο 25χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.