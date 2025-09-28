Ενώπιον του εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών θα οδηγηθεί αύριο Δευτέρα (29/9) ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης κατηγορούμενος για πρόκληση τροχαίου ατυχήματος με εγκατάλειψη.

Ο δημοφιλής ηθοποιός ο οποίος κρατείται απόψε στο τμήμα Τροχαίας Κηφισιάς, όπου παρουσιάστηκε μετά από αναζητήσεις της Αστυνομίας, καθώς ταυτοποιήθηκε ως ο οδηγός του αυτοκινήτου που προκάλεσε ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα, μια μάντρα και μια γκαραζόπορτα στη Φιλοθέη και εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 4:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου (27/9), με τους κατοίκους της οδού Καραολή και Δημητρίου να ενημερώνουν την Αστυνομία και να παραδίδουν βιντεοληπτικό υλικό.

Σημειώνεται ότι ο νέος ΚΟΚ προβλέπει τη σύλληψη του οδηγού που προκαλεί τροχαίο ατύχημα και εγκαταλείπει το σημείο, ακόμη και αν έχει προκαλέσει μόνο υλικές ζημιές και δεν υπάρχει τραυματισμός. Έτσι, ο Βασίλης Μπισμπίκης συνελήφθη και θα οδηγηθεί αύριο στα δικαστήρια της οδού Ευελπίδων.