Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου στα Χανιά, όταν ένας άνδρας αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή του.

Ήταν λίγο μετά τις 11:00 το πρωί, όταν ο 63χρονος άνδρας έστειλε μήνυμα σε οικείο του πρόσωπο, στο οποίο το ενημέρωνε ότι «τελειώνει η ζωή του». Ο συγγενής του 63χρονου αντιδρώντας άμεσα στο μήνυμα που έλαβε, ενημέρωσε το 112, το οποίο με τη σειρά του μετέφερε την πληροφορία στην Αστυνομία.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σπίτι του 63χρονου, το οποίο για καλή του τύχη είναι πολύ κοντά στο Αστυνομικό Μέγαρο. Εκεί βρήκαν τον άνδρα να κρέμεται από θηλιά, αλλά να έχει ακόμη τις αισθήσεις του. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να κατεβάσουν άμεσα από τον βρόχο τον άνδρα, ενώ στη συνέχεια κάλεσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον 63χρονο στο νοσοκομείο.

Έκτοτε ο άνδρας νοσηλεύεται, χωρίς να βρίσκεται σε κίνδυνο η ζωή του.