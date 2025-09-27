Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι δεν έχει λάβει κανένα σχέδιο εκεχειρίας από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας, την ώρα που οι ισραηλινές δυνάμεις κλιμακώνουν την επίθεσή τους στην πόλη της Γάζας.

Σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα Haaretz, η Χαμάς φέρεται να έχει συμφωνήσει κατ’ αρχήν να απελευθερώσει όλους τους Ισραηλινούς ομήρους που κρατά, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση εκατοντάδων Παλαιστινίων κρατουμένων και τη σταδιακή αποχώρηση ισραηλινών στρατευμάτων. Το δημοσίευμα ανέφερε ότι η συμφωνία βασίζεται σε σχέδιο που προωθεί ο Τραμπ.

Το ίδιο σχέδιο, σύμφωνα με την εφημερίδα, προβλέπει τον τερματισμό της κυριαρχίας της Χαμάς στη Γάζα, καθώς και δέσμευση του Ισραήλ να μην προσαρτήσει τον παλαιστινιακό θύλακα ούτε να εκδιώξει τους κατοίκους του. Ωστόσο, αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε στο Reuters πως «δεν έχει παρουσιαστεί κανένα σχέδιο στη Χαμάς», απορρίπτοντας έτσι τις σχετικές πληροφορίες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει την Παρασκευή ότι βρίσκεται κοντά σε μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την επιστροφή των ομήρων. «Φαίνεται πως έχουμε μια συμφωνία για τη Γάζα. Πιστεύω πως είναι μια συμφωνία που θα φέρει πίσω τους ομήρους και θα τερματίσει τον πόλεμο», τόνισε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Μέχρι στιγμής το Ισραήλ δεν έχει προβεί σε δημόσιο σχόλιο σχετικά με τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου. Ο Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί τη Δευτέρα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ, ανέφερε ότι ο Τραμπ παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα προτάσεις σε ηγέτες μουσουλμανικών χωρών. Το σχέδιο, σύμφωνα με τον ίδιο, περιλαμβάνει 21 σημεία που στοχεύουν στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και στην ευρύτερη ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή.

Την ίδια στιγμή, το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA μετέδωσε ότι τουλάχιστον 51 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα από τα ξημερώματα του Σαββάτου, εκ των οποίων οι 27 στην πόλη της Γάζας.