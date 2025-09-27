Δημοφιλή
- 1
Νέα «προφητεία» από τον Έλον Μασκ: Πού θα εμφανιστεί η επόμενη μεγάλη κρίση
- 2
Το σχέδιο 21 σημείων των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζαι αναφέρεται για Παλαιστινιακό κράτος -
- 3
Τα μερομήνια προέβλεψαν την κακοκαιρία του Σαββατοκύριακου – Ο χειμώνας 2025-2026 έρχεται δυναμικά
- 4
Δανία: Υπέρπτηση drones πάνω από τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση της χώρας - «Διήρκησε αρκετές ώρες»
- 5
Κολοκυθόπιτα χωρίς φύλλο από τον Δημήτρη Σκαρμούτσο
- 6
Θρίλερ με τη 92χρονη στη Βοιωτία: Έπαιρνε 4 επιδοτήσεις και 3.000 ευρώ μετά τον θάνατό της – Νέες αποκαλύψεις
- 7
Μεταμόρφωση: Πώς μια φράση οδήγησε σε αιματηρή συμπλοκή 20 ατόμων σε γλέντιραυματίστηκε άνδρας που πήγε να
- 8
Έρχεται το ευρωπαϊκό mega-μετρό: Δείτε τη διαδρομή από Αθήνα προς Λισαβόνα μέσω Μιλάνου και Μαδρίτης
- 9
Η κρίση που δεν υπάρχει, αλλά τη φτιάχνουμε μέρα με την μέρα
- 10
Τέλος σε μεγάλο κύκλωμα ναρκωτικών με παράνομα κέρδη 8 εκατ. ευρώ - Κατασχέθηκε ένας τόνος κάνναβης και όπλα -
Ανατροπή με σούπερ Παυλίδη η Μπενφίκα – Δύο γκολ σε οκτώ λεπτά! (vids)
Ο Ζοσέ Μουρίνιο είδε τον Βαγγέλη Παυλίδη να πετυχαίνει πέτυχε δύο γκολ και ανατρέπει το 0-1 σε 2-1 για την Μπενφίκα κόντρα στη Ζιλ Βιθέντε.
Σαρώνει η Μπάγερν, 4-0 τη Βέρντερ – Ο Κέιν έφτασε στα 100 γκολ
Ασταμάτητη Μπάγερν στη Γερμανία που έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στη Βέρντερ Βρέμης και πανηγύρισε την πέμπτη νίκη της σε ισάριθμα ματς. Ο Χάρι Κέιν έγραψε ιστορία
Σλούκας: «Το τέλος πλησιάζει, έχει μείνει λίγο ακόμα – Πίστευα πολύ στο μετάλλιο με την Εθνική»
Ο Κώστας Σλούκας, σε συνέντευξή του επανέλαβε ότι το τέλος της καριέρας του είναι κοντά, μίλησε για το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε με την Εθνική, αλλά και τους στόχους του με τον Παναθηναϊκό.
Μπαρτζώκας: «Είμαι ενθουσιασμένος με το ρόστερ του Ολυμπιακού, ευχαριστώ τους προέδρους» (vid)
Μετά την πρόκριση του Ολυμπιακού στον τελικό του Σούπερ Καπ, ο Γιώργος Μπαρτζώκας ευχαρίστησε τους ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού για την απόκτηση του Ντιλικινά και δήλωσε ενθουσιασμένος με το ρόστερ του.
Stoiximan Super Cup: «Επιβλητικός» Ολυμπιακός εναντίον της Καρδίτσας
Στον δεύτερο ημιτελικό του Stoximan Super Cup ο Ολυμπιακός κέρδισε την Καρδίτσα με σκορ 89-56. Ο «συνήθης ύποπτος» Σάσα Βεζένκοφ ήταν ο MVP της αναμέτρησης με 16 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε μόλις 20 λεπτά συμμετοχής. Πολύ σημαντικό στοιχείο για τον Ολυμπιακό η κυκλοφορία της μπάλας, αφού η ομάδα στο πρώτο ημίχρονο είχε […]