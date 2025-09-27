Μία υπόθεση απάτης που είχε διαπραχθεί πριν από περίπου 9 μήνες στη Σάμο, εξιχνιάστηκε έπειτα από μεθοδική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων του νησιού.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ταυτοποιήθηκε 25χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για το αδίκημα της απάτης. Όπως προέκυψε, o δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον παθόντα, προσποιούμενος υπάλληλο λογιστικού γραφείου. Με πρόσχημα την καταβολή επιδόματος, κατάφερε να τον εξαπατήσει και να τον πείσει να μεταφέρει μέσω ΑΤΜ το ποσό των 3.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό.

Η αστυνομική έρευνα έδειξε, ότι το χρηματικό ποσό κατέληξε σε λογαριασμό που ανήκει στον 25χρονο, ενώ η τηλεφωνική επικοινωνία είχε πραγματοποιηθεί από σύνδεση δηλωμένη σε στοιχεία αλλοδαπού υπηκόου τρίτης χώρας, ο οποίος φέρεται να λειτουργούσε ως «αχυράνθρωπος». Το προανακριτικό έργο συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σάμου.