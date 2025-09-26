Οι χρήστες του Facebook και του Instagram στο Ηνωμένο Βασίλειο θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες χωρίς διαφημίσεις με κόστος έως £3,99 το μήνα.

Η Meta του Μαρκ Ζάκερμπεργκ ανταποκρίνεται στις ρυθμιστικές προειδοποιήσεις σχετικά με τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, στις οποίες τα δεδομένα των χρηστών επεξεργάζονται για την προβολή στοχευμένων διαφημίσεων, με την έναρξη μιας συνδρομητικής υπηρεσίας χωρίς διαφημίσεις.

Οι χρήστες μέσω web θα χρεώνονται £2,99 το μήνα, ενώ οι χρήστες κινητών τηλεφώνων £3,99 το μήνα, για να περιηγούνται στο Facebook και το Instagram χωρίς στοχευμένες διαφημίσεις. Εάν οι λογαριασμοί είναι συνδεδεμένοι, οι χρήστες χρειάζεται να πληρώνουν μόνο μία μηνιαία συνδρομή.

«Αυτό θα δώσει στους κατοίκους του Ηνωμένου Βασιλείου την επιλογή να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το Facebook και το Instagram δωρεάν με εξατομικευμένες διαφημίσεις ή να εγγραφούν για να σταματήσουν να βλέπουν διαφημίσεις», δήλωσε η Meta.

Η εταιρεία ανέφερε ότι η υπηρεσία θα κυκλοφορήσει τις επόμενες εβδομάδες. Οι χρήστες που δεν θα επιλέξουν τη συνδρομή θα συνεχίσουν να βλέπουν διαφημίσεις βασισμένες στα προσωπικά τους δεδομένα.

Η προσφορά συνδρομής είναι παρόμοια με μια υπηρεσία που προσφέρει η Meta στην ΕΕ, η οποία έχει κριθεί παραβίαση του νόμου για τις ψηφιακές αγορές – νομοθεσία που έχει στόχο να περιορίσει τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες – από το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο 200 εκατ. ευρώ στη Meta φέτος, δηλώνοντας ότι η εταιρεία θα έπρεπε να είχε λανσάρει μια δωρεάν έκδοση των ιστοσελίδων της που χρησιμοποιούσε λιγότερο λεπτομερή προσωπικά δεδομένα – όπως φύλο, ηλικία και τοποθεσία – για τη δημιουργία στοχευμένων διαφημίσεων.

Η βρετανική αρχή προστασίας δεδομένων, Information Commissioner’s Office, δήλωσε ότι «καλωσορίζει την κίνηση αυτή».