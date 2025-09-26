Ποιος δεν θέλει να ταξιδεύει συχνά και οικονομικά; Τα φθηνά αεροπορικά εισιτήρια δεν είναι μύθος, αρκεί να γνωρίζετε τα σωστά μυστικά και τις έξυπνες στρατηγικές.

Σε αυτόν τον οδηγό θα δείτε πρακτικά tips για να εξοικονομείτε χρήματα κάθε φορά που κλείνετε ταξίδι στο εξωτερικό.

Ακολουθούν τα μυστικά που εφαρμόζουν οι πιο έμπειροι ταξιδιώτες:

1. Κλείστε την κατάλληλη στιγμή

Οι καλύτερες τιμές εμφανίζονται συνήθως 6–8 εβδομάδες πριν το ταξίδι .

Αποφύγετε κρατήσεις την τελευταία στιγμή (εκτός αν πρόκειται για last-minute offers).

Τρίτη και Τετάρτη θεωρούνται οι πιο οικονομικές μέρες για κράτηση.

2. Επιλέξτε μέρες και ώρες με λιγότερη ζήτηση

Πτήσεις νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ είναι φθηνότερες.

Τα Σαββατοκύριακα και οι αργίες έχουν υψηλότερες τιμές. Αν μπορείτε, ταξιδέψτε Τρίτη ή Τετάρτη.

3. Να είστε ευέλικτοι με τον προορισμό

Χρησιμοποιήστε εργαλεία όπως το Google Flights ή το Skyscanner , όπου μπορείτε να δείτε «πτήσεις προς παντού».

Ένας κοντινός εναλλακτικός προορισμός μπορεί να σας κοστίσει πολύ λιγότερο.

4. Αναζητήστε one-way και συνδυαστικά εισιτήρια

Μερικές φορές συμφέρει να κλείσετε δύο διαφορετικά εισιτήρια απλής μετάβασης από διαφορετικές αεροπορικές, αντί για μετ’ επιστροφής.

5. Χρησιμοποιήστε ανώνυμη περιήγηση

Οι τιμές μπορεί να αλλάζουν με βάση το ιστορικό αναζητήσεών σας. Χρησιμοποιήστε incognito mode ή σβήστε τα cookies για πιο «καθαρές» τιμές.

6. Εκμεταλλευτείτε πόντους και miles

Αν ταξιδεύετε συχνά, αξίζει να χρησιμοποιείτε πιστωτικές κάρτες με miles ή loyalty προγράμματα αεροπορικών εταιρειών.

7. Εγγραφείτε σε alerts και newsletters

Βάλτε alerts στο Skyscanner ή το Hopper για να ειδοποιείστε όταν πέφτει η τιμή.

Ακολουθήστε low-cost εταιρείες και ταξιδιωτικά sites που ανεβάζουν flash deals.

Extra tip: Πάντα να υπολογίζετε το τελικό κόστος με τις αποσκευές και τα έξτρα, γιατί πολλές φορές το «φθηνό» εισιτήριο βγαίνει πιο ακριβό αν προσθέσετε βαλίτσα ή επιλογή θέσης.