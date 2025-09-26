Τα 4 κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης συνεχίζονται από σήμερα Παρασκευή έως την Δευτέρα, με τον αγώνα που ξεχωρίζει να είναι αυτός του Μαδριλένικου ντέρμπι στην La Liga μεταξύ της Ατλέτικο και της Ρεάλ Μαδρίτης.
Που θα δείτε τους αγώνες από το Αγγλικό, Ισπανικό, Γερμανικό και Ιταλικό πρωτάθλημα:
Premier League
Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (27/9, 14:30, Novasports Premier League)
Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ (27/9, 17:00, Novasports Premier League)
Λιντς – Μπόρνμουθ (27/9, 17:00, Novasports Start)
Τσέλσι – Μπράιτον (27/9, 17:00, Novasports 4 HD)
Μάντσεστερ Σίτι – Μπέρνλι (27/9, 17:00, Novasports 2 HD)
Νότινγχαμ Φόρεστ – Σάντερλαντ (27/9, 19:30, Novasports Premier League)
Τότεναμ – Γουλβς (27/9, 22:00, Novasports Premier League)
Άστον Βίλα – Φούλαμ (28/9, 16:00, Novasports Premier League)
Νιουκάστλ – Άρσεναλ (28/9, 18:30, Novasports Premier League)
Έβερτον – Γουέστ Χαμ (29/9, 22:00, Novasports Premier League)
La Liga
Τζιρόνα – Εσπανιόλ (26/9 22:00, Novasports Prime)
Χετάφε – Λεβάντε (27/9, 15:00, Novasports 1 HD)
Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Μαδρίτης (27/9, 17:15, Novasports 1 HD)
Μαγιόρκα – Αλαβές (27/9, 19:30, Novasports 1 HD)
Βιγιαρεάλ – Αθλέτικ Μπιλμπάο (27/9, 22:00, Novasports 1 HD)
Ράγιο Βαγιεκάνο – Σεβίλλη (28/9, 15:00, Novasports 1 HD)
Έλτσε – Θέλτα (28/9, 17:15, Novasports Prime)
Ρεάλ Μπέτις – Οσασούνα (28/9, 22:00, Novasports 1 HD)
Βαλένθια – Ρεάλ Οβιέδο (29/9, 22:00, Novasports 1 HD)
Bundesliga
Μπάγερν Μονάχου – Βέρντερ Βρέμης (26/9, 21:30, Novasports 3 HD)
Χάιντενχαϊμ – Άουσμπουργκ (27/9, 16:30, Novasports Extra 2)
Βόλγσμπουργκ – Λειψία (27/9, 16:30, Novasports Extra 1)
Mάιντς – Ντόρτμουντ (27/9, 16:30, Novasports 5 HD)
Ζανκτ Πάουλι – Λεβερκούζεν (27/9, 16:30, Novasports 3 HD)
Γκλάντμπαχ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης (27/9, 19:30, Novasports 3 HD)
Φράιμπουργκ – Χόφενχαϊμ (28/9, 16:30, Novasports 2 HD)
Κολωνία – Στουτγκάρδη (28/9, 18:30, Novasports 3 HD)
Ουνιόν Βερολίνου – Αμβούργο (28/9, 20:30, Novasports 2 HD)
Serie A
Κόμο – Κρεμονέζε (27/9, 16:00, Cosmote Sport 2 HD)
Γιουβέντους – Αταλάντα (27/9, 19:00, Cosmote Sport 2 HD)
Κάλιαρι – Ίντερ (27/9, 21:45, Cosmote Sport 2 HD)
Σασουόλο – Ουντινέζε (28/9, 13:30, Cosmote Sport 3 HD)
Πίζα – Φιορεντίνα (28/9, 16:00, Cosmote Sport 1 HD)
Ρόμα – Ελλάς Βερόνα (28/9, 16:00, Cosmote Sport 2 HD)
Λέτσε – Μπολόνια (28/9, 19:00, Cosmote Sport 3 HD)
Μίλαν – Νάπολι (28/9, 21:45, Cosmote Sport 3 HD)
Πάρμα – Τορίνο (29/9, 18:30, Cosmote Sport 1 HD)
Τζένοα – Λάτσιο (29/9, 21:45, Cosmote Sport 2 HD)