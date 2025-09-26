Στη φυλακή θα οδηγηθεί 56χρονος από το Ηράκλειο της Κρήτης, που κατηγορείται για την σεξουαλική κακοποίηση δύο ανιψιών του, όταν εκείνες ήταν ακόμα μαθήτριες στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού.

Μετά την απολογία του, εισαγγελέας και ανακρίτρια τον έκριναν προσωρινά κρατούμενο. Οι ενήλικες σήμερα νεαρές κοπέλες που διαμένουν εκτός Κρήτης, αποφάσισαν να προχωρήσουν σε επίσημη καταγγελία στις Αρχές, περιγράφοντας συμπεριφορές και καταστάσεις, που φέρονται να είχαν βιώσει ως παιδιά.

Ο 56χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου για ένα μαχαίρι, δικάστηκε και καταδικάστηκε χθες από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου, ενώ όσο δικαζόταν στο Αυτόφωρο, εκδόθηκε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης, που εκτελέστηκε άμεσα και έτσι πήρε προθεσμία να απολογηθεί σήμερα Παρασκευή, οπότε και διατάχθηκε η προφυλάκιση του. Ο ίδιος φέρεται να αρνείται τις αποδιδόμενες κατηγορίες.