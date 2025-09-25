Μία 75χρονη γυναίκα συνελήφθη στην Ιαπωνία, κατηγορούμενη ότι διατηρούσε το πτώμα της κόρης της σε καταψύκτη επί δύο δεκαετίες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ιαπωνικής αστυνομίας, μία 75χρονη γυναίκα συνελήφθη στο Τόκιο με την κατηγορία της εγκατάλειψης πτώματος. Η ίδια, συνοδευόμενη από μέλος της οικογένειάς της, μετέβη στις αρχές και αποκάλυψε ότι στον καταψύκτη του σπιτιού της διατηρούσε το πτώμα της κόρης της, η οποία είχε γεννηθεί το 1975.

Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο βρήκαν το πτώμα μίας γυναίκας, το οποίο ήταν κουλουριασμένο και ντυμένο με μπλουζάκι και εσώρουχα, μέσα σε καταψύκτη στο βορειοανατολικό Τόκιο. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι το πτώμα βρισκόταν σε κατάσταση προχωρημένης αποσύνθεσης και ότι θα διενεργηθεί ιατροδικαστική εξέταση για τα ακριβή αίτια θανάτου.

Η 75χρονη φέρεται να δήλωσε πως η έντονη οσμή που είχε αναπτυχθεί στο σπίτι την οδήγησε στην αγορά καταψύκτη, όπου και τοποθέτησε το σώμα της κόρης της. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η γυναίκα είχε και άλλα παιδιά, ωστόσο τα τελευταία χρόνια διέμενε μόνη της, μετά τον θάνατο του συζύγου της πριν από λίγες εβδομάδες.