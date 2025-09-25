Ο Μιχάλης Φωτιάδης, συντονιστής του προγράμματος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στη Γάζα μιλώντας στην Βελίκα Καραβάλτσιου περιέγραψε τον εφιάλτη, που ζουν οι κάτοικοι της Γάζας τις τελευταίες δέκα ημέρες καικαλεί τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει πίεση για μόνιμη εκεχειρία, ώστε να μπορέσει οπληθυσμός της Γάζας να σταθεί στα πόδια του, να επιβιώσει, να φύγουν όσοι μπορούν,γιατί εάν συνεχιστεί αυτή η σφαγή, η γενοκτονία, τότε για ποια ανθρωπότητα θα μιλάμεστο μέλλον.

Εδώ και δέκα ημέρες οι κάτοικοι της Γάζας πήραν την εντολή από τον ισραηλινό στρατό ναεγκαταλείψουν τη Γάζα στο πλαίσιο της επικείμενης χερσαίας επιχείρησης για τηνκατάληψή της, εδώ και δέκα ημέρες ζούμε έναν καθημερινό εφιάλτη, με βομβαρδισμούςόλο το 24ωρο σε κατοικημένες περιοχές με πολλά θύματα, σε καταυλισμούς, γύρω από τανοσοκομεία.

Όπως τονίζει στα 30 χρόνια που είναι στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, αυτό που ζει είναιπρωτοφανές, οι άνθρωποι φεύγουν με όποιο μέσο διαθέτουν και δεν είναι εύκολο ναβρεθεί μέσο φυγής, φεύγουν με τα πόδια, με αμαξίδια, με φορτηγά που έχουν όλο το βιόςτους, άντρες, γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένοι φεύγουν από μία καταστροφή και μπροστά σεδίλλημα βρίσκονται οι άνθρωποι που δεν θέλουν να εγκαταλείψουν τη Γάζα, τα σπίτιατους, γιατί μένοντας μπορεί να είναι ο επόμενος στόχος και να χάσουν τη ζωή τους.

Στο νότο πολλοί που έχουν φύγει ζουν σε σπηλιές, σε αμμόλοφους χωρίς πρόσβαση σενερό και φαγητό και δεν ξέρω, σημείωσε ο κύριος Φωτιάδης, πως θα μπορέσουν νασυνεχόσουν χωρίς τα βασικά ανθρώπινα αγαθά. Δραματική είναι και η κατάσταση στα νοσοκομεία της Γάζας, τα 18 νοσοκομεία από τα 36 υπολειτουργούν, με θυσία του ιατρών, των νοσηλευτών και του υπόλοιπου προσωπικούκαι μέχρι στιγμής, 1.500 είναι οι νεκροί από τις επιθέσεις, μεταξύ των οποίων και 13 νεκροί από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα.

Επίσης τα νοσοκομεία χρειάζονται προμήθειες και φαγητό και για αυτό καλούμε να αλλάξουν οι πολιτικές και να φθάσουν τα εφόδια άμεσα στη Λωρίδα της Γάζας, γιατί σε διαφορετικήπερίπτωση δεν ξέρω που θα καταλήξει αυτή κατάσταση, τόνισε και πρόσθεσε το θέμα των ιατρικών διακομιδών, κυρίως των μικρών παιδιών, που αναμένεται να αυξηθούν.

Τέλος απηύθυνε έκκληση στη διεθνή κοινότητα να ασκήσει πίεση για μόνιμη εκεχειρία, ώστε ναμπορέσει ο πληθυσμός της Γάζας να σταθεί στα πόδια του, να επιβιώσει, να φύγουν όσοιμπορούν, γιατί εάν συνεχιστεί αυτή η σφαγή, η γενοκτονία, τότε για ποια ανθρωπότητα θαμιλάμε στο μέλλον, αναρωτήθηκε ο Μιχάλης Φωτιάδης.