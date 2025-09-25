Εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Οκτωβρίου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα ενημερώσει την ολομέλεια της Βουλής σχετικά με τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής.

Πρόσφατα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, είχε καταθέσει αίτημα για διεξαγωγή προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης με αντικείμενο τις εξελίξεις στη Γάζα. Ωστόσο, ο πρωθυπουργός αποφάσισε να διευρύνει το πλαίσιο της συζήτησης, προχωρώντας σε ενημέρωση του Σώματος για το σύνολο των θεμάτων που άπτονται της εξωτερικής πολιτικής, σύμφωνα με το άρθρο 142Α του Κανονισμού της Βουλής.

Επιπλέον, τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, αποδεχόμενος σχετικό αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ, θα ενημερώσει τη κοινοβουλευτική επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου για την κατάσταση που έχει προκύψει με την ευλογιά των προβάτων.