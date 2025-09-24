Το Κρεμλίνο χαρακτήρισε «υστερίες» τις κατηγορίες για διείσδυση ρωσικών αεροσκαφών στον εναέριο χώρο χωρών του ΝΑΤΟ, μία ημέρα μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι η Συμμαχία οφείλει να καταρρίπτει τα ρωσικά αεροσκάφη σε περίπτωση παραβίασης.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι «υπάρχει τέτοια υστερία για τους στρατιωτικούς μας πιλότους που υποτίθεται ότι παραβίασαν ορισμένους κανόνες και εισέβαλαν σε εναέριο χώρο». Κατά την τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων, ο Πεσκόφ υποστήριξε ότι οι ισχυρισμοί αυτοί είναι «αβάσιμοι» και πρόσθεσε ότι «η πολεμική μας αεροπορία σέβεται όλους τους αεροπορικούς κανόνες και ρυθμίσεις».

Την προηγούμενη ημέρα, ο αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ πρέπει να καταρρίπτουν τα ρωσικά αεροσκάφη που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο τους. Η δήλωση αυτή ήρθε μετά από τρεις τουλάχιστον περιστατικά διείσδυσης αεροσκαφών ή drones σε κράτη-μέλη της Συμμαχίας μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων.

Η Ρωσία έχει αρνηθεί κάθε ευθύνη για τα περιστατικά, ενώ το ΝΑΤΟ προειδοποίησε τη Μόσχα ότι η «κλιμάκωση» πρέπει να σταματήσει, επισημαίνοντας πως είναι έτοιμο να υπερασπιστεί τα κράτη-μέλη του με κάθε μέσο.

Αυξημένες ανησυχίες για παραβιάσεις εναέριου χώρου

Τη Δευτέρα, η Δανία αναγκάστηκε να κλείσει το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης λόγω παρουσίας drones άγνωστης προέλευσης. Προηγουμένως, η Πολωνία, η Ρουμανία και η Εσθονία είχαν καταγγείλει παραβίαση του εναέριου χώρου τους από ρωσικά σκάφη.

Σημαντικό περιστατικό σημειώθηκε τη νύχτα της 9ης προς τη 10η Σεπτεμβρίου, όταν περίπου είκοσι drones πέρασαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας. Ολλανδικά καταδιωκτικά κατέρριψαν τρία από αυτά, γεγονός που χαρακτηρίζεται ως πρωτοφανές στην ιστορία της Ατλαντικής Συμμαχίας.