Δύο μετανάστες σκοτώθηκαν και τουλάχιστον τέσσερις ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στο Ντάλας του Τέξας.

Αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι αρκετοί κάλυκες που βρέθηκαν στο σημείο έφεραν χαραγμένα μηνύματα με σαφή αντι-κυβερνητική και αντι-ICE ρητορική. Ένας εξ αυτών περιείχε τη φράση «anti-ICE», γεγονός που ενισχύει τις ενδείξεις περί ιδεολογικού κινήτρου.

Ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ, δήλωσε πως η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, προσθέτοντας ότι «μια αρχική αξιολόγηση των στοιχείων υποδεικνύει ιδεολογικά κίνητρα πίσω από την επίθεση».

Επίσης ο Τζο Ρόθροκ, ειδικός πράκτορας του τοπικού γραφείου του FBI στο Ντάλας, χαρακτήρισε την ένοπλη επίθεση στις εγκαταστάσεις της ICE ως «πράξη στοχευμένης βίας».

Σε συνέντευξη Τύπου δήλωσε ότι:«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι το FBI αντιμετωπίζει το περιστατικό ως στοχευμένη επίθεση».

Σύμφωνα με τον Ρόθροκ, κάλυκες που εντοπίστηκαν κοντά στον δράστη έφεραν χαραγμένα μηνύματα με σαφή αντικυβερνητική και αντι-ICE ρητορική, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση για ιδεολογικά κίνητρα πίσω από την επίθεση

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε γύρω στις 6:40 π.μ., την ώρα που δεκάδες εργαζόμενοι και μετανάστες βρίσκονταν εντός του κτηρίου. Η αστυνομία και ομοσπονδιακές αρχές απέκλεισαν αμέσως την περιοχή και εντόπισαν τον φερόμενο ως ελεύθερο σκοπευτή λίγη ώρα αργότερα.

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής του Τέξας Τεντ Κρουζ, καταδίκασε έντονα το περιστατικό, δηλώνοντας: «Η πολιτικά υποκινούμενη βία είναι απαράδεκτη. Οι πολιτικοί μας αντίπαλοι δεν είναι Ναζί. Πρέπει να βρούμε τρόπους να συνεργαζόμαστε χωρίς να δαιμονοποιούμε ο ένας τον άλλον».

Τους τελευταίους μήνες, εγκαταστάσεις της ICE στο Ντάλας έχουν βρεθεί στο επίκεντρο έντονων διαδηλώσεων από ομάδες που τάσσονται υπέρ των δικαιωμάτων των μεταναστών. Ωστόσο, είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται ένοπλη επίθεση τέτοιας κλίμακας.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, εξετάζοντας το ψηφιακό αποτύπωμα του δράστη και πιθανές συνδέσεις με εξτρεμιστικά δίκτυα ή ομάδες ακτιβιστών.

Με πληροφορίες από Daily Mail