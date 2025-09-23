Φως στην τραγωδία που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (23/09) στον Βόλο, όπου ένας 20χρονος φοιτητής σκοτώθηκε πέφτοντας από τον φωταγωγό πολυκατοικίας, προσπαθούν να δώσουν οι αρχές.

Πώς συνέβη

Σύμφωνα με το thenewspaper, το βράδυ της Δευτέρας τρία νεαρά αγόρια βρίσκονταν στην ταράτσα πολυκατοικίας στο κέντρο της πόλης και έκαναν φασαρία. Κάποια στιγμή ακούστηκε μια φωνή που, όπως εκτιμάται, τα παιδιά θεώρησαν ότι ανήκε σε αστυνομικό.

Τότε, οι δύο έτρεξαν να απομακρυνθούν μέσω της σκάλας, ενώ ο τρίτος επιχείρησε να ανέβει σε ένα ταρατσάκι για να κρυφτεί. Για να φτάσει εκεί, έπρεπε να περάσει πάνω από τον φωταγωγό της πολυκατοικίας.

Ο νεαρός πάτησε επάνω στο κάλυμμα από πλεξιγκλάς, το οποίο φέρεται να υποχώρησε ακαριαία, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο κενό. Η πτώση του κατέληξε στον πρώτο όροφο του κτιρίου, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Στο σημείο βρέθηκε άμεσα η Αστυνομία, η οποία βρήκε τσόφλια και υπολείμματα αυγών στο οδόστρωμα και στο πεζοδρόμιο γύρω από την πολυκατοικία, επιβεβαιώνοντας τις μαρτυρίες περί φασαρίας πριν από το τραγικό γεγονός.

Η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες που οδήγησαν στον άδικο χαμό του 20χρονου.

Μάλιστα, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, ο νεαρός ήταν μοναχογιός οικογένειας γνωστού επιχειρηματία της πόλης.

Φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο της τραγωδίας