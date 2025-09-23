Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Βόλο, όταν 20χρονος φοιτητής έχασε τη ζωή του πέφτοντας από τον φωταγωγό της πολυκατοικίας όπου διέμενε.

Ο νεαρός, που σπούδαζε στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) Αθηνών, μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο «Αχιλλοπούλειο», όπου οι γιατροί, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειές τους, δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν.

Σύμφωνα με το thenewspaper.gr, ο φοιτητής ήταν το μοναδικό παιδί της οικογένειάς του. Οι γονείς του κατέρρευσαν μόλις πληροφορήθηκαν τη θλιβερή είδηση.

Τα ακριβή αίτια της πτώσης διερευνώνται από την Αστυνομία, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το μοιραίο περιστατικό.