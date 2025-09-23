Τον αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο επισκέφθηκε ο νέος αρχιεπίσκοπος Σινά, Φαράν και Ραϊθώ, καθώς και ηγούμενος της ιστορικής μονής Αγίας Αικατερίνης του Θεοβαδίστου Όρους Σινά, Συμεών.

Ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος ευχήθηκε στον εψηφισμένο ιεράρχη να ξεπεράσει κάθε δυσκολία, εκφράζοντας τη στήριξή του. Από την πλευρά του, ο αρχιεπίσκοπος Συμεών ευχαρίστησε τόσο τον ίδιο όσο και την Εκκλησία της Ελλάδος για τη διαρκή υποστήριξη και βοήθειά τους προς τη Σιναϊτική Αδελφότητα.

Μετά τη συνάντηση, ο προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας δήλωσε ότι είναι ιδιαίτερα χαρούμενος για τη συνάντηση με τον νεοεκλεγέντα ποιμενάρχη της ιστορικής μονής του Σινά, χαρακτηρίζοντάς τον ως «εκλεκτό αδελφό και συνοδοιπόρο». Οι δύο ιεράρχες αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με την ιστορία και την επικαιρότητα, ενώ ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος ευχήθηκε στον Συμεών να έχει «δύναμη και υπομονή, ώστε να δημιουργήσει την πνευματική ατμόσφαιρα που όλοι επιθυμούμε στη μονή του Σινά», εκφράζοντας την υποστήριξή του στο ιεραποστολικό έργο της μονής.

Από την πλευρά του, ο αρχιεπίσκοπος Συμεών υπογράμμισε ότι «στο πρόσωπο του αρχιεπισκόπου και της Εκκλησίας της Ελλάδος βρίσκουμε πάντοτε έναν ισχυρό αρωγό, τόσο πνευματικά όσο και υλικά, εφόσον χρειαστεί», ενώ τόνισε πως «σε όλη την πρόσφατη κρίση, η Εκκλησία της Ελλάδος υπήρξε ο πιο ειλικρινής συμπαραστάτης μας».

Ο νέος αρχιεπίσκοπος Σινά επισήμανε ακόμα ότι οι ευχές και η στήριξη από τον αρχιεπίσκοπο, τους αρχιερείς, τους κληρικούς και τους πιστούς της Εκκλησίας της Ελλάδος «μας δίνουν ελπίδα και βεβαιότητα ότι ο Θεός δεν θα επιτρέψει να εκτεθεί η μονή, ούτε να δημιουργηθούν δυσκολίες για την Αδελφότητα».