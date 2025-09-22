Εντύπωση προκάλεσαν οι δηλώσεις του Γιώργου Κυριακόπουλου μετά το ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός, καθώς ο διεθνής μπακ των «πράσινων» άφησε αιχμές για τον Ρουί Βιτόρια και την κατάσταση της ομάδας, μιλώντας για έλλειψη ιδεών και ταυτότητας.

Ο Κυριακόπουλος τόνισε:

«Παραμένει μία πίκρα, είναι κρίμα για τον κόσμο. Θέλουμε να ζητήσουμε συγγνώμη για όλες τις εμφανίσεις μέχρι τώρα. Βγάλαμε αντίδραση, παίξαμε καλά στα πρώτα 50 λεπτά μέχρι να μπει το γκολ. Αυτή είναι η εικόνα που πρέπει να έχει η ομάδα. Έπαιξε ρόλο η κούραση κι εγώ είχα μερικές κράμπες. Ο Ολυμπιακός είχε την μπάλα περισσότερο από εμάς. Μας κόστισε το θέμα κούρασης. Έπρεπε να δείξουμε περισσότερο χαρακτήρα ως ομάδα».

Και συνέχισε:

«Μία αλλαγή προπονητή αλλάζει το κλίμα στα αποδυτήρια. O κύριος Κόντης προσπάθησε να μας δείξει την ταυτότητα που θέλει να περάσει στην ομάδα. Η ομάδα θα παίξει από πίσω κάτι που μας έλειψε ως ομάδα. Δεν είχαμε ιδέες, δεν είχαμε ταυτότητα ως ομάδα».

Ο Ντάβιντε Καλάμπρια επισήμανε πως ο Παναθηναϊκός άξιζε το τρίποντο:

«Θα πω ότι τώρα αρχίσαμε το πρωτάθλημα, γιατί στους δύο προηγούμενους αγώνες, ο Παναθηναϊκός δεν στάθηκε στο ύψος της ομάδας. Είχαμε την πρωτοβουλία των κινήσεων στο ντέρμπι, αλλά βγήκε η κούραση και έτσι όπως είναι χτισμένη η ομάδα, κάποιοι παίκτες χρειάζονται ακόμα χρόνο προσαρμογής. Θέλαμε, μπορούσαμε και αξίζαμε τη νίκη».