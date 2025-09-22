Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας:
Ενα εφιαλτικό σενάριο για τη Δύση
Ετσι θα γίνει ο Γ’ Παγκόσμιος
• Ο μέχρι πρότινος αρχηγός των συμμαχικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ περιγράφει ώρα προς ώρα ένα διπλό χτύπημα: Α) Στην Ανατολική Ευρώπη με αφορμή το Καλίνινγκραντ Β) Στην Ταϊβάν με την εισβολή της Κίνας
• Η πρόβλεψη για συντριπτική ήττα σε 5 ημέρες
• Εως 300 Μπόινγκ και πολλά δισ. για τα F-16 θα προσφέρει ο Ερντογάν στον Τραμπ για να του δώσει τα F-35
• Η ατζέντα της Αθήνας στην αυριανή συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον τούρκο πρόεδρο
Στην Ελλάδα ο αμερικανός ΥΠΕΞ μέχρι το τέλος του έτους
Συντάξεις χηρείας
Στον πάγο οι περικοπές
• Τι αποφάσισε το υπουργείο Εργασίας για τους 100.000 δικαιούχους γυναίκες και άντρες
• Ερχεται ψαλίδι στις παροχές των πρώην ευγενών Ταμείων που καταβάλλονται μέσω ΕΦΚΑ – ΟΠΕΚΑ
Εξελίξεις
Η Καρυστιανού άνοιξε και το… παράθυρο για νέο κόμμα
• Ποιον όρο βάζει ο Δούκας στον Ανδρουλάκη για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ
Παιδεία
Σάλος για το βιβλίο των Οικονομικών της Γ’ Γυμνασίου
• Οταν οι πλούσιοι έχουν «στενότητα»
Τα μηνύματα
200.000 στην κηδεία του Τσάρλι Κερκ
Εγινε η αρχή
Κύμα αναγνωρίσεων παλαιστινιακού κράτους
• Νετανιάχου: Δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος
Για το Ισραήλ
Ψυχρός πόλεμος και στη Eurovision
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
ΠΑΟ – Ολυμπιακός 1-1
Κόκκινο ατσάλι και τελευταία λέξη από τον Ελ Κααμπί, παρά τα λάθη του διαιτητή σε βάρος του
Λάρισα – ΑΕΚ 1-1
Εχασε την ευκαιρία, πέταξε βαθμούς
ΠΑΟΚ
Ψάχνει λύση στον γρίφο του γκολ
Aρσεναλ – Μάντσεστερ Σ. 1-1
Ο Γκουαρντιόλα έγινε… Μουρίνιο