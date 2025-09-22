Φωτιά ξέσπασε σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική.
Έχουν κινητοποιηθεί 21 πυροσβέστες με 6 οχήματα για την κατάσβεσή της. Στο σημείο έχει σπεύσει και ειδική ομάδα χημικών της ΕΜΑΚ, καθώς υπάρχουν πληροφορίες ότι μπορεί η πυρκαγιά να έχει φτάσει σε δεξαμενές με επικίνδυνα υλικά.
#Πυρκαγιά σε χώρο επιχείρησης στον Ασπρόπυργο Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 21 #πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδική ομάδα χημικών της 1ης ΕΜΑΚ.
