Φωτιά ξέσπασε σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική.

Έχουν κινητοποιηθεί 21 πυροσβέστες με 6 οχήματα για την κατάσβεσή της. Στο σημείο έχει σπεύσει και ειδική ομάδα χημικών της ΕΜΑΚ, καθώς υπάρχουν πληροφορίες ότι μπορεί η πυρκαγιά να έχει φτάσει σε δεξαμενές με επικίνδυνα υλικά.