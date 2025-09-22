Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025, από τις 09:00 έως τις 21:00, θα δέχεται αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση δανείων στους μετόχους του, σε συνέχεια σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι μέτοχοι που συμμετέχουν στο Ταμείο για περισσότερα από δύο έτη, διατηρώντας συνεχόμενες μηνιαίες κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ. Επιπλέον, προϋπόθεση αποτελεί η φορολογική ενημερότητα (για είσπραξη χρημάτων από δημόσιους φορείς, εκτός της κεντρικής διοίκησης). Το ηλικιακό όριο για τη χορήγηση δανείου, βάσει απόφασης της 15ης Ιουλίου 2025, έχει επεκταθεί από τα 61 στα 65 έτη.

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια, το ύψος του δανείου και τη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν τον σύνδεσμο https://www.mtpy.gr/daneia, ώστε να αποφευχθεί καθυστέρηση στις διαδικασίες λόγω φόρτου επικοινωνίας με τις υπηρεσίες του Ταμείου.

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Η υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας του ΜΤΠΥ, στην ψηφιακή εφαρμογή «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» → «Αίτηση δανείου» (https://www.mtpy.gr/diathesimes-ypiresies), με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet. Αιτήσεις που υποβάλλονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Κατά τη διαδικασία υποβολής, ο μέτοχος θα πρέπει να εισαγάγει τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου και το προσωπικό του e-mail. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στην ορθή καταχώριση της διεύθυνσης e-mail, «καθώς σε αυτό θα αποστέλλονται όλες οι σχετικές ειδοποιήσεις, όπως και η ενημέρωση για την υποβολή αίτησης προέγκρισης δανείου». Επιπλέον, οι μέτοχοι καλούνται να μην υποβάλουν αιτήσεις αλλαγής στοιχείων κατά την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.