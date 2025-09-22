Το ποδήλατο μπορεί να προσφέρεται για μια κυριακάτικη βόλτα αλλά ως καθημερινό μέσο μεταφοράς μπορεί να μην σαν καλύπτει. Σίγουρα θα σας κρατήσουν μακριά από τους αυτοκινητόδρομους. Με στόχο να αποφύγει αυτά τα μειονεκτήματα, η γαλλική εταιρεία Cixi εργάζεται πάνω στο Vigoz, ένα τρίτροχο με υποβοήθηση πεταλιών, ηλεκτρικό κινητήρα και αρκετή φινέτσα για να περάσει ως ένα σωστό όχημα δρόμου.

Το τρίκυκλο Cixi Vigoz πιάνει ταχύτητα 120 χλμ./ώρα (75 μίλια/ώρα) και είναι νόμιμο σε δημόσιους δρόμους.

Το Vigoz μοιάζει περισσότερο με τα μικρά αστικά αυτοκίνητα όπως τα Mobilize Duo, Citroen Ami , Fiat Topolino και Microlino, αν και είναι πολύ πιο γρήγορο. Με τελική ταχύτητα 120 χλμ./ώρα (75 μίλια/ώρα), κατατάσσεται στην κατηγορία L5, πράγμα που σημαίνει ότι έχει άδεια κυκλοφορίας για όλους τους δημόσιους δρόμους και αυτοκινητόδρομους στη Γαλλία και, ανάλογα με την τοπική γραφειοκρατία, και σε άλλες αγορέ

Στην καρδιά του τρίτροχου βρίσκεται το σύστημα πεντάλ, χωρίς αλυσίδα PERS της Cixi, το οποίο επιτρέπει στον αναβάτη να επηρεάζει την επιτάχυνση ή το φρενάρισμα με τα πόδια του με πιο φυσικό τρόπο.