Σε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ανοιχτά της Γαλικίας, η ισπανική ακτοφυλακή κατάφερε να διασώσει και τα 11 μέλη του πληρώματος γαλλικού αλιευτικού σκάφους που βρέθηκε σε κίνδυνο λόγω εισροής υδάτων.

Το αλιευτικό Ray Primero, με έδρα το Λοριάν της βορειοδυτικής Γαλλίας, εξέπεμψε σήμα κινδύνου περίπου 10 ναυτικά μίλια από την ισπανική ακτή. Λόγω της ταχείας επιδείνωσης της κατάστασης, το πλήρωμα αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το πλοίο και να επιβιβαστεί σε σωσίβια λέμβο.

Hoy, aún sin luz del día: Pesquero Ray Primero/11 tripulantes a 10 millas costa emite Mayday VHF 16 e informa: vía de agua que no pueden controlar, se van a pique y han ordenado abandono en balsa. Nuestro centro #Finisterre moviliza el helimer 402, las salvamares… pic.twitter.com/y2rWOksaeK — SALVAMENTO MARÍTIMO (@salvamentogob) September 21, 2025

Ελικόπτερο της ακτοφυλακής περισυνέλεξε τους ναυτικούς και τους μετέφερε στο αεροδρόμιο της Κορούνια, όπου υποβλήθηκαν σε προληπτικούς ιατρικούς ελέγχους. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους.

Το αλιευτικό, το οποίο παραμένει ακυβέρνητο, παρακολουθείται στενά από τα σωστικά συνεργεία. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στη σταθεροποίησή του ώστε να καταστεί δυνατή η ασφαλής ρυμούλκησή του σε κοντινό λιμάνι.

Τέλος η θαλάσσια περιοχή της Γαλικίας παρότι πλούσια σε αλιεύματα, φημίζεται για τις απότομες καιρικές μεταβολές καθιστώντας τη μία από τις πιο απαιτητικές περιοχές για την αλιεία και τη ναυσιπλοΐα.