Στο 82ο λεπτό της αναμέτρησης ανάμεσα στη Ναντ και τη Ρεν, ο Λούις Κάστρο είδε την ομάδα του να είναι πίσω στο σκορ με 2-1. Τότε πήρε την απόφαση να ρίξει στη «μάχη» τον πολύπειρο Γιουσέφ Ελ Αραμπί. Τα πέντε λεπτά του έξτρα χρόνου που είχε δείξει ο τέταρτος διαιτητής είχαν ολοκληρωθεί, με τον αγώνα ωστόσο να συνεχίζεται. Στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Μαροκινός φορ θα πετύχει το πολυπόθητο τέρμα, «χαρίζοντας» ένα πολύτιμο βαθμό στην ομάδα του (2-2).

Ο Ελ Αραμπί των… κρίσιμων στιγμών σε Ελλάδα και Ευρώπη

Ο 38χρονος επιθετικός έχει δείξει και στο παρελθόν, πως όταν η ομάδα του βρίσκεται σε δυσμενή θέση, εκείνος θα βρει τη λύση. Το διάστημα που φόρεσε τη Φανέλα του Ολυμπιακού, ουκ ολίγες φορές πραγματοποίησε κάτι τέτοιο.

Τη σεζόν 2019-20 στην αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα για τους ομίλους του Champions League, ο Ελ Αραμπί είχε την ψυχραιμία στο 87ο λεπτό και με το σκορ στο 0-0, να ευστοχήσει στο πέναλτι δίνοντας όχι μόνο προβάδισμα στον Ολυμπιακό, αλλά και την πρόκριση στο Europa League.

Την ίδια χρονιά, στην δεύτερη την τάξη διασυλλογική διοργάνωση, επανέλαβε κάτι παρόμοιο στον αγώνα με την Άρσεναλ στο Λονδίνο. Με το σκορ του αγώνα στο 1-1 και την Άρσεναλ να έχει επικρατήσει στον πρώτο αγώνα (1-0), οι «ερυθρόλευκοι» χρειαζόντουσαν ένα γκολ για να προκριθούν στην επόμενη φάση. Στην παράταση και το 119ο λεπτό, ο Ελ Αραμπί θα ξεφύγει από την άμυνα των «κανονιέρηδων» και θα μετουσιώσει την σέντρα του Γιώργου Μασούρα σε γκολ – πρόκριση για τον Ολυμπιακό.

Το έχει καταφέρει όμως και εντός ελληνικών συνόρων. Τη σεζόν 2020-21 σε εκτός έδρας αναμέτρηση εναντίον του ΠΑΣ Γιάννινα, οι «ερυθρόλευκοι» παρέμεναν ισόπαλοι με σκορ 1-1, μέχρι που στο 84ο λεπτό του αγώνα ο Μαροκινός θα σκοράρει και θα «λυτρώσει» τον Ολυμπιακό (2-1). Παρόμοιο σκηνικό και την αγωνιστική περίοδο 2022-23, αυτή τη φορά εναντίον στον Άρη, θα σκοράρει στο 85ο λεπτό και θα δώσει στην ομάδα του τη νίκη (2-1).

Εναντίον της ομάδας της Θεσσαλονίκης ο Ελ Αραμπί το έκανε ξανά τη σεζόν 2023-24. Ο Άρης υποδέχθηκε τον Ολυμπιακό με το σκορ στο 0-0 και όλα να δείχνουν πως αυτό θα είναι και το τελικό σκορ του αγώνα. Ωστόσο, ο Μαροκινός επιθετικός δεν είχε πει την τελευταία του λέξη και στο 89ο λεπτό σκοράρει, «ξεραίνοντας» τους «κιτρινόμαυρους» και ξεσηκώνοντας τους συμπαίκτες του.

Ο Ελ Αραμπί είναι ένας δεινός σκόρερ, που έσπασε πολλά ρεκόρ στον Ολυμπιακό και κέρδισε τους φιλάθλους της ομάδας. Θεωρείται θρύλος των «Πειραιωτών» και δείχνει πως ακόμα και στο 38ο έτος της ηλικίας, συνεχίζει να αγαπά το ποδόσφαιρο και να βοηθάει την ομάδα στην οποία αγωνίζεται, στη συγκεκριμένη περίπτωση τη Ναντ.