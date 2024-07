Μετά από 5 χρόνια κοινής πορείας και μεγάλων επιτυχιών, Γιουσέφ Ελ Αραμπί και Ολυμπιακός θα ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους με τον Μαροκινό επιθετικό να συνεχίζει τη καριέρα του στη Κύπρο και τον ΑΠΟΕΛ.

Η ερυθρόλευκη ΠΑΕ αποχαιρέτησε χθες (14/7) τον 37χρονο killer, ενώ σήμερα οι Πειραιώτες ανέβασαν ένα βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του στην ομάδα του μεγάλου λιμανιού.

Πιο συγκεκριμένα, το βίντεο που ανήρτησε ο Ολυμπιακός στα social media του συλλόγου δείχνει μερικά από τα πιο σημαντικά γκολ του Ελ Αραμπί με την ερυθρόλευκη φανέλα και μερικές από της πιο σημαντικές στιγμές στη χώρα μας, όπως τη κατάκτηση του Conference League.

«Ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί ο κορυφαίος ξένος σέντερ φορ της ιστορίας του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ μας, ήρθε σαν σπουδαίος ποδοσφαιριστής και φεύγει σαν ΘΡΥΛΟΣ! Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ θα είναι πάντα οικογένεια για σένα Γιουσέφ», αναφέρει η ανάρτηση των ερυθρόλευκων.

