Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ενδεκάδα του για το μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, με τον Χρήστο Κόντη να παρατάσσει σχήμα που δεν έχει εκπλήξεις, πέρα από την παρουσία του Ρενάτο Σάντσες στον πάγκο.

Κάτω από τα δοκάρια θα βρεθεί ο Ντραγκόφσκι. Στην άμυνα οι Καλάμπρια, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν και Κυριακόπουλος συνθέτουν την τετράδα.

Στη μεσαία γραμμή οι Πέδρο Τσιριβέγια, Τάσος Μπακασέτας και Άνταμ Τσέριν στις πτέρυγες της επίθεσης θα είναι οι Τζούριτσιτς και Τετέ και στην κορυφή ο Ντέσερς.

Στη διάθεση του τεχνικού του Παναθηναϊκού βρίσκονται οι Λαφόν, Κότσαρης, Ίνγκασον, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Μαντσίνι, Ταμπόρδα και Σφιντέρσκι, ενώ εκτός αποστολής έμεινε λόγω τραυματισμού ο Πελίστρι.