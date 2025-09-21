Σε χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε η γυναίκα που τραυματίστηκε, το Σάββατο, από την πτώση δέντρου στην πλατεία Αγίας Ειρήνης, στο κέντρο της Αθήνας.

Η γυναίκα όπως είπε η ίδια χρειάστηκε να κάνει ράμματα στο κεφάλι ενώ είχε μεγάλη αιμορραγία.

«Ίσα που είχαμε προλάβει να καθίσουμε, τον κατάλογο είχαμε πάρει και το επόμενο που θυμάμαι είναι ότι ήμουν στο ασθενοφόρο, που με έβαζε στο φορείο και μου μίλησε η κοπέλα. Η κόρη μου, μου είπε ότι μιλούσα αλλά έχω κενό μνήμης», είπε η κυρία Χριστίνα μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό.

«Δεν είχα τις αισθήσεις μου, τις έχανα, τις ξαναέβρισκα. Είχα τραύμα στο κεφάλι που χρειάστηκε πολλαπλά ράμματα, έχασα πολύ αίμα και ένα χτύπημα στον ώμο. Χρειάστηκε να με βάλουν στο χειρουργείο γιατί έχανα πολύ αίμα και λιποθυμούσα και έκανα εμετό», συμπλήρωσε.

Από την ΕΛ.ΑΣ διαπιστώθηκε πως το κατάστημα δεν διέθετε άδεια για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων με αποτέλεσμα να προσαχθεί ο υπεύθυνος στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως.

Δείτε βίντεο από την πτώση του δένδρου

Τη συγκλονιστική στιγμή της πτώσης του δέντρου στην πλατεία Αγίας Ειρήνης φέρνει στη δημοσιότητα το Orange Press Agency. Το περιστατικό, που οδήγησε στον τραυματισμό τριών ατόμων, καταγράφηκε σε κάμερα ασφαλείας της περιοχής. Στις εικόνες εμφανίζεται και το προσωπικό του ΕΚΑΒ που σπεύδει στο σημείο, αλλά και οι αντιδράσεις πανικού τουριστών και διερχόμενων, μετά το ατύχημα.

«Να αναλάβει ο δήμος τις ευθύνες του»

«Δουλεύω ως σερβιτόρος. Καθώς έπαιρνα παραγγελία άκουσα έναν ήχο και έπεσε το δέντρο πάνω στην ομπρέλα όπου έπαιρνα παραγγελία. Πάλι καλά κράτησε τον κορμό και μετά από πέντε λεπτά πέφτει ένας άλλος κορμός στο διπλανό μαγαζί και χτύπησε δύο ανθρώπους. Εγώ τη γλίτωσα την τελευταία στιγμή. […] Φωνές, ήταν με τα παιδιά της η γυναίκα, τα παιδιά της φώναζαν «μαμά, μαμά». […] Την πήραν αιμόφυρτη τη γυναίκα. Δεν είχε αρχικά τις αισθήσεις της όμως όταν την πήραν είχε κανονικά» λέει ο Ηλίας, εργαζόμενος καφέ – μπαρ.

Όταν ρωτήθηκε γιατί πιστεύει ότι έπεσε το το δέντρο είπε ότι «προφανώς είναι σάπιο. Πριν τρεις βδομάδες είχε πέσει ένας άλλος κορμός από το ίδιο δέντρο, είχαμε ενημερώσει τον δήμο, τους είπαμε ότι είναι σάπιο. Δεν ανέλαβαν την ευθύνη, δεν άνοιξε ρουθούνι. Τώρα που έχουμε τραυματίες έσπευσαν όλοι να το μαζέψουν. Πρέπει ο δήμος να αναλάβει την ευθύνη του».

«Τα δέντρα είχαν ελεγχθεί», λέει η διεύθυνση πρασίνου

«Εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Αθηναίων κατά τις τελευταίες ώρες καταγράφηκαν από τη Διεύθυνση Πρασίνου και Αστικής Πανίδας πτώσεις κλαδιών και δέντρων σε ορισμένα σημεία της πόλης, ανέφερε σε ανακοίνωσή του η Διεύθυνση Πρασίνου του δήμου Αθηναιών.

– Πτώση δέντρου μουριάς, 30 περίπου ετών, στην οδό Κνωσού. Το δέντρο είχε ελεγχθεί και ήταν σε πολλή καλή φυτοϋγειονομική κατάσταση.

– Πτώση δέντρου Σφένδαμου, 30 περίπου ετών, στην οδό Θεοτοκοπούλου. Το δέντρο είχε ελεγχθεί και ήταν σε πολλή καλή φυτοϋγεινομική κατάσταση.

– Πτώση δέντρου Γιακαράντας, περίπου 40 ετών, στην Πλατεία Αγίας Ειρήνης. Στο πλαίσιο των προγραμματισμένων ελέγχων το δέντρο είχε ελεγχθεί προ 20 ημερών. Λίγες ημέρες πριν τον έλεγχο είχε προηγηθεί βανδαλισμός-καταστροφή σε κλαδί από αναρρίχηση αγνώστου ατόμου, το οποίο απομακρύνθηκε. Κατά τον έλεγχο το δέντρο βρέθηκε σε εξαιρετική φυτοϋγειονομική κατάσταση και δεν έχρηζε ουδεμίας παρέμβασης.

Επίσης, παρατηρήθηκαν πτώσεις μεμονωμένων κλαδιών σε διάφορα σημεία της πόλης».