Ένα μικρό ροδοπελεκανάκι «χάθηκε» από το ταξίδι του προς την Αφρική και κατέληξε στις Σπέτσες, προκαλώντας συγκίνηση στους κατοίκους και τους φορείς του νησιού.

Το πτηνό, που φαίνεται να έχασε το σμήνος του κατά τη μετανάστευση, πέρασε το βράδυ στην αυλή του Αστυνομικού Τμήματος Σπετσών, υπό τη φροντίδα των αστυνομικών. Με τη συμβολή του Λιμεναρχείου και τη βοήθεια του Spetses Care For Animals ΑΜΚΕ, το ροδοπελεκανάκι ταξίδεψε το πρωί με πλοίο στον Πειραιά και μεταφέρθηκε στις εγκαταστάσεις της ΑΝΙΜΑ.

Εκεί, εξετάστηκε από τους ειδικούς, οι οποίοι διαπίστωσαν πως είναι σε καλή κατάσταση. Τις επόμενες ώρες, με τη συμβολή επιστημονικών συμβούλων, θα αποφασιστεί αν θα φιλοξενηθεί προσωρινά στην ΑΝΙΜΑ ή αν μπορεί να μεταφερθεί σε χώρο που θα εξυπηρετεί καλύτερα την επανένταξή του στο φυσικό του περιβάλλον.

Η ιστορία του «ταξιδιώτη» ροδοπελεκάνου δείχνει πώς η συνεργασία φορέων και εθελοντών μπορεί να σώσει τη ζωή ενός άγριου ζώου – και να θυμίσει σε όλους μας τη σημασία της προστασίας της άγριας ζωής.