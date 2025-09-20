Εκτός αποστολής για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό έμεινε ο Φακούντο Πελίστρι. Ο διεθνής Ουρουγουανός εξτρέμ του Παναθηναϊκού, δεν ξεπέρασε το πρόβλημα στο δικέφαλο και θα χάσει το σημαντικό ματς της Λεωφόρου.

Παράλληλα ο Χρήστος Κόντης, απέκλεισε από την αποστολή και τους Πάντοβιτς, Γερεμέγεφ, Μπρέγκου και Φικάι.

Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Χρήστος Κόντης ανακοίνωσε τη λίστα με τα ονόματα που απαρτίζουν την αποστολή για τον αγώνα.

Σε αυτή βρίσκονται οι Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Κυριακόπουλος.